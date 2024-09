Agentes do governo de RO já estão em campo para reforço no controle às queimadas ilegais

Agentes de segurança do estado de Rondônia, membros da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Polícia Federal (PF) e Exército Brasileiro já estão em campo, no trabalho de combate às queimadas no Parque Estadual Guajará-Mirim, região que está sendo afetada por fogo aplicado de forma criminosa.

O grupo de trabalho atua em diversas frentes com foco na resolução do problema, cujas linhas de atuação preveem controle dos focos, além da investigação e prisão dos autores desse tipo de atividade ilícita. Os trabalhos relacionados à operação de combate ao incêndio acontecem em diversos municípios, como Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Nova Mamoré.

A título de exemplificação, apenas no Parque Estadual Guajará-Mirim, onde há maior concentração de eventos de fogo registrados no estado, houve reforço de mais 49 policiais militares, além de membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) e Prevfogo. O trabalho acontece ainda por tempo indeterminado e segue em parceria, também, com o MPRO.

Em paralelo, o governo de Rondônia também mantém em curso a “Operação Verde Rondônia”, conduzida pelo Corpo de Bombeiros, cuja finalidade é orientar as pessoas, controlar focos de incêndio, capturar animais vítimas de incêndios criminosos e também multar aqueles que insistem em promover queimadas ilegais, causando problemas para toda a sociedade.

O governo de Rondônia proibiu, por meio do Decreto nº 29.428, o uso de fogo em vegetação, e em decorrência da fumaça causada por esse tipo de evento, tornou públicas recomendações que as pessoas possam adotar a fim de evitar danos à saúde.