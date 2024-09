Obras de manutenção são executadas na RO-370 no trecho que liga o município de Parecis ao distrito de Vila Bosco

Para dar maior segurança na trafegabilidade na Rodovia-370, que liga o município de Parecis ao distrito de Vila Bosco, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está executando desde a segunda quinzena de agosto, obras de manutenção na via que representa um avanço na infraestrutura do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância de manter a estrada trafegável. “A manutenção da rodovia melhora as condições de trafegabilidade, facilita o transporte de produtos agrícolas e o acesso a serviços essenciais aos moradores da cidade e distrito. Por isso, o governo tem trabalhado na manutenção constante, visando melhores condições de trafegabilidade.”

Segundo o residente da 16ª Residência Regional de São Francisco do Guaporé, Pablo Henrique, a RO-370 está recebendo uma série de melhorias significativas, incluindo corte de morro, limpeza lateral, patrolamento e encascalhamento, em todos os pontos críticos, foram cerca de 43 quilômetros que receberam reparos.

Morador de Vila Bosco, Aldaires Rafael vendo o progresso chegar

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes destacou que, o fluxo de carretas que transportam soja e outros produtos na região é grande. “O departamento, através da 16ª Residência Regional de São Francisco do Guaporé, não tem medido esforços para agilizar os trabalhos na rodovia.”

O morador de Vila Bosco, Aldaires Rafael, se emociona com os avanços chegando no distrito. “Moro aqui há mais de 30 anos, de vez em quando vinha um e dava uma arrumadinha na estrada e com poucos dias, já estava tudo ruim novamente, hoje, tem o pessoal do DER mexendo, limpando, passando as máquinas, agora acredito que vai ficar sempre boa a Rodovia-370”, evidenciou o morador.