Viveiristas e técnicos participam de Curso de Germinação de Sementes

A Embrapa Rondônia sediou um curso intensivo sobre germinação de sementes, voltado para viveiristas e técnicos do Projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas. O evento ocorreu nas instalações da instituição em Ouro Preto do Oeste e reuniu cerca de 50 participantes interessados em aprimorar suas práticas de cultivo sustentável. O evento foi realizado pelo Conselho Gestor do Projeto com o apoio do CIMCERO e da SEDAM, nos dias 28 e 29 de agosto.

Com o objetivo de promover a sustentabilidade e a eficiência na produção das essências florestais dos viveiros assistidos pelo Projeto, o curso abordou técnicas de germinação de sementes, com ênfase na conservação e qualidade do solo. A engenheira agrônoma e membra do Conselho Gestor, Cristina Vergara, foi a responsável por conduzir as atividades e teve como como Instrutora principal a professora da UNIR/Rolim de Moura, Kenia que trouxe conhecimentos teóricos e práticos na área de fitotecnia.

“É importante que tenhamos uma semente de boa qualidade, iguais as que recebemos das comunidades indígenas da região. A característica de boa qualidade da semente é a capacidade para germinar e produzir uma planta normal. Muitas sementes germinam em poucos dias, enquanto as que apresentam dormência e as que possuem tegumento duro necessitam de um tempo maior. Esta é a importância desta capacitação para os envolvidos no projeto”, afirmou o Magistrado idealizador do Projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros plantando Florestas, titular do juizado especial criminal da Comarca de Ji-Paraná, Maximiliano Deitos.

“Precisamos investir em sementes de qualidade para termos o desenvolvimento estrutural da plântula bem definido para cada espécie, com capacidade para um desenvolvimento normal no campo, capaz de produzir uma nova árvore”, afirmou o gerente Regional da SEDAM e membro do Conselho Gestor, Hemerson Alvarenga.

“A realização do curso reforça o compromisso do projeto com a capacitação de viveiristas, técnicos e parceiros do Projeto, promovendo a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis. A expectativa é de que novos cursos sejam oferecidos em breve, abrangendo outras áreas do conhecimento”, afirmou a secretária Executiva do CIMCERO, Maria Aparecida de Oliveira.

CONTEÚDO

O curso foi dividido em duas partes: teoria e prática. Na parte teórica, os participantes aprenderam sobre a importância da seleção de sementes, técnicas de armazenamento e os fatores que influenciam a taxa de germinação, como temperatura, umidade e luminosidade. Também foram discutidos os desafios enfrentados pelos viveiros na região, incluindo a variabilidade climática e a escassez de recursos naturais.

Já na parte prática, os participantes tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, utilizando diferentes tipos de substratos e métodos de germinação. Além disso, foram apresentadas técnicas de manejo que visam aumentar a produtividade e a sustentabilidade do viveiros.