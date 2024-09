Ação do governo de RO capacita servidores para fortalecer gestão ambiental municipal em São Miguel do Guaporé

Com o objetivo de promover uma abordagem integrada e eficaz na gestão ambiental, o governo de Rondônia realizou, entre 26 e 28 de agosto, um treinamento na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semat) de São Miguel do Guaporé. A capacitação, conduzida por técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), focou na sensibilização e conscientização sobre temas essenciais como queimadas, recursos hídricos e resíduos sólidos, visando apoiar a construção do plano municipal de Educação Ambiental.

Este evento marcou um avanço na capacitação dos servidores municipais, preparando-os para enfrentar os desafios ambientais com maior conhecimento e eficiência. A formação busca aumentar a conscientização sobre a importância de práticas sustentáveis e promover a proteção ambiental, contribuindo à criação de uma cultura de respeito e responsabilidade, tanto entre os servidores quanto na comunidade. O treinamento representa um passo relevante na capacitação e fortalecimento das capacidades locais para uma gestão ambiental mais eficaz e sustentável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a relevância da iniciativa e reafirmou o compromisso do governo estadual com a preservação ambiental e educação. “Este treinamento é um passo fundamental para fortalecer as políticas ambientais em nosso estado. Ao capacitar os servidores municipais, estamos promovendo a conscientização e garantindo que cada município desenvolva estratégias eficazes para enfrentar os desafios ambientais locais”, afirmou.

Segundo a coordenadora da Ceam, Deigna Lais Oliviak, o objetivo com esta capacitação, é criar uma rede de profissionais bem informados e preparados para lidarem com questões ambientais. “A educação ambiental é a base para a mudança de comportamento e implementação de políticas públicas eficazes. Esperamos que os conhecimentos adquiridos se reflitam em ações concretas e impactantes no município”, destacou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o sucesso de qualquer política ambiental depende da integração entre as esferas estadual e municipal. ‘Este treinamento é uma oportunidade para alinharmos nossas estratégias e garantirmos que cada município esteja bem equipado para enfrentar os desafios ambientais”, pontuou.