Ieda Chaves solicita ao Governo a implementação de videomonitoramento em Rolim de Moura

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação 7327/2024, solicitando ao Poder Executivo Estadual a instalação de totens de videomonitoramento no município de Rolim de Moura. O serviço deve ser implantado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

A parlamentar destacou sua preocupação com a segurança pública na região e argumentou que o uso dessa tecnologia é fundamental para prevenir e reprimir diversos tipos de crimes. “Os totens, ao serem instalados em pontos estratégicos da cidade, permitem uma vigilância contínua, auxiliando as forças de segurança na identificação rápida de suspeitos, na coleta de provas visuais e na coordenação de operações em tempo real”, afirmou a deputada.

Ieda Chaves ressaltou que a presença dos totens em pontos estratégicos da cidade contribui positivamente, pois inibe a ação de criminosos e aumenta a sensação de segurança das pessoas. “O uso dessa tecnologia é amplamente reconhecido como uma medida eficaz tanto na prevenção quanto na repressão de atividades criminosas. (...) Trata-se de uma medida que pode ser integrada a outras ações públicas, criando um sistema mais abrangente e eficiente de monitoramento e resposta”, acrescentou no documento.

Reformas em banheiros

Além da demanda da Segurança Pública, a parlamentar apresentou ainda outra Indicação, a nº 5976/2024, pedindo ao Governo de Rondônia que realize uma reforma urgente dos banheiros da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nilson Silva, naquela cidade.

De acordo com a parlamentar, "a escola enfrenta problemas estruturais graves nos banheiros, o que prejudica diretamente a higiene e o bem-estar dos alunos, professores e demais funcionários". Destacou ainda que "a melhoria das instalações sanitárias contribuirá para um ambiente mais saudável e confortável, promovendo o bem-estar de todos os envolvidos no processo educativo".

Futuro

Por fim, Ieda Chaves reiterou no documento encaminhado ao Estado, para receber atenção por parte da Secretaria da Educação do Estado de Rondônia (Seduc), que “investir na infraestrutura escolar é investir no futuro de nossos jovens e na qualidade da educação”.