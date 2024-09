Governo de RO entrega 184 toneladas de calcário aos produtores do Vale do Paraíso

O governo de Rondônia fortalece a cadeia leiteira do estado, intensificando a entrega do calcário aos produtores de leite de agricultura familiar. Foram entregues 184 toneladas de calcário aos produtores do Vale do Paraíso, de 22 a 24 de agosto, no Parque de Exposição Manoel Januário de Souza do município.

A ação é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO). O ato de entrega do calcário contou com a presença do diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão e representantes de associações.

O governo de Rondônia, por meio da Seagri tem evidenciado cada vez mais, a cadeia produtiva de leite com a entrega do calcário pelo estado. Um exemplo prático disso foram as entregas de mais de 10.915 toneladas de calcário entregues para mais de 377 produtores de diferentes regiões do estado, de maio a agosto deste ano.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o calcário é um insumo fundamental aos produtores e o material vem sendo distribuído pelo governo em todo o estado, fortalecendo assim, a produção e renda das famílias do campo.

De acordo com o titular da Seagri, Luiz Paulo, a entrega das toneladas de calcário aos 18 produtores contemplados, reafirma o desempenho do governo em fortalecer os trabalhos das famílias no campo. “O governo de Rondônia, por meio da Seagri tem dado todo o suporte necessário aos produtores da cadeia leiteira. E a entrega do calcário, vem para somar com a produção de qualidade e contribuir com o progresso econômico das famílias envolvidas”, afirmou.

CERTIFICAÇÕES

Após o ato, a Seagri fez a entrega de seis certificações do Programa de Verticalização da Agricultura Familiar (Prove/RO) às agroindústrias do município. De acordo com a gerente de Agroindústrias da Seagri, Poliane Moreira Oliveira, das seis certificações, quatro eram renovações de agroindústrias dos segmentos de polpa de fruta, derivados de mandioca e derivados de leite.

“Certamente, a renovação dos certificados é ato de valorização e comprovação de um trabalho de qualidade. Além disso, tivemos a inauguração de duas novas agroindústrias de derivados de mandioca, sendo uma de mandioca descascada e a outra de farinha. Isso significa mais progresso e fortalecimento aos produtores. As certificações trazem vantagens às agroindústrias, como o crédito presumido, uma forma de comercialização com benefícios fiscais, entre outros”, pontuou a gerente de Agroindústrias da Seagri.