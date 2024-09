Cone Sul recebe obras para melhorias na trafegabilidade e durabilidade do pavimento asfáltico

O governo de Rondônia está investindo em obras de microrrevestimento nas ruas do município de Cabixi. Cerca de 4,9 quilômetros de microrrevestimento asfáltico foram concluídos na primeira quinzena de agosto na cidade, trazendo melhorias significativas para a população, que prometem beneficiar a mobilidade urbana.

A obra, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), faz parte de um pacote de investimentos em infraestrutura, que visa garantir mais segurança e durabilidade dos pavimentos nas cidades e estradas estaduais. As melhorias incluem, também, a aplicação de uma nova camada de microrrevestimento asfáltico na RO-370, uma das principais rodovias que ligam Cabixi a outros municípios da região do Cone Sul.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a importância das obras para o desenvolvimento do município. “O governo tem investido em obras para melhorar a qualidade das estradas, e promover mais segurança e desenvolvimento aos cidadãos. Essa é uma ação estratégica para garantir que as rodovias estejam em condições adequadas ao escoamento da produção agropecuária, que é a base da economia da região.”

Empresária Miriam Almeida feliz com o novo visual da cidade

“O microrrevestimento contribui para a preservação das estradas e, ao todo, serão cerca de 37 quilômetros de microrrevestimento ao longo da Rodovia-370, saindo do município de Cabixi. Destes, 11 quilômetros já foram concluídos, faltando apenas a sinalização. O restante está sendo preparado, e as equipes da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena estão trabalhando na via para, em seguida, receber a camada de microrrevestimento asfáltico”, explicou o diretor-geral do Departamento.

O coordenador de usinas de asfalto do DER-RO, Lucas Albuquerque, afirmou que as equipes estão acelerando as obras. “Estamos trabalhando na Rodovia-370 para que, antes do período chuvoso, a população possa trafegar com segurança. A orientação é que os mais de 37 quilômetros estejam finalizados o mais rápido possível, e com toda a sinalização necessária para a segurança de todos que trafegam na região de Cabixi.”

A empresária Miriam Almeida, não escondeu a felicidade com o novo visual que a cidade ganhou, “está muito bom, acabou mais a poeira, lama, principalmente quando chegar o período das chuvas, a população poderá trafegar com mais segurança, fico feliz, pois este governo olha com carinho para as cidades; as ruas do Centro de Cabixi estão lindas”, evidenciou.