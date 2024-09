Governador Marcos Rocha destinou mais de R$ 100 milhões para Pimenta Bueno

O Governo de Rondônia já destinou mais de R$ 100 milhões em recursos para o município de Pimenta Bueno na gestão do governador Marcos Rocha (União Brasil). Os números correspondem ao período iniciado em janeiro de 2019 até julho de 2024 e se referem à realização de obras, aquisição de veículos e equipamentos, prestação de serviços beneficiando diretamente os mais de 30 mil habitantes do município.

É o caso das obras de pavimentação asfáltica realizadas por meio do programa “Tchau Poeira”, em que o Governo do Estado – por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – executou dezenas de obras com a injeção de cerca de R$ 50 milhões em recursos para o município. Essas obras foram fundamentais para a manutenção do conforto e do bem-estar dos moradores dos bairros, incluindo o distrito de Itaporanga. O Governo do Estado também garantiu a construção de pontes de concreto e a manutenção das estradas rurais que cruzam o município, obras que também eram aguardadas há muitos anos pelos agricultores.

No plano urbanístico, a comunidade pimentense recebeu as obras de revitalização da Praça dos Pioneiros, que contemplaram a reforma das instalações de eletrificação e iluminação; revitalização dos pisos; drenagem; melhorias na quadra poliesportiva e do campo de areia, da pista de skate e do alambrado. Sem deixar de falar na construção do Complexo Esportivo do Brejão, uma antiga reivindicação dos moradores.

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

A educação recebeu mais de R$ 50 milhões para melhorar o ambiente escolar em Pimenta Bueno. O governador Marcos Rocha destinou recursos para a construção e reforma de escolas, aquisição de equipamentos e prestação de serviços. São obras significativas para a comunidade, como ressalta a ex-coordenadora regional de educação do município, professora Eliane Farias.

“A construção da creche Maria Aparecida Gomes é um ótimo exemplo daquilo que o governador Coronel Marcos Rocha tem feito em benefício da população de Pimenta Bueno. São muitas mães que necessitam trabalhar e que agora podem deixar seus filhos num ambiente assistido, com toda tranquilidade e segurança”, assegura a professora Eliane.

A educadora também destaca os recursos destinados para a Escola Valdir Manfredinho, que ganhou uma moderna quadra poliesportiva, além da instalação de placa solares e a construção de novas salas de aula. Na Escola Nair Barros, o Governo do Estado garantiu a construção de uma biblioteca, novas salas de aulas, banheiros e uma bela quadra esportiva. Já a escola Orlando Bueno recebeu a construção de um bonito auditório, a substituição de todo o telhado do bloco de salas de aula além de uma pintura nova em todas as suas instalações.

EQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA

Ao todo, o governador destinou R$ 14,5 milhões para a reforma e construção de novas salas de aula em Pimenta Bueno, além de R$ 11,8 milhões para a aquisição de equipamentos de informática, como tablets, notebooks, impressoras e mesas interativas digitais, de soluções tecnológicas para o ensino digital, como a “Sala de Aula Interativa Digital” – e a aquisição de equipamentos de robótica.

Mais R$ 9,2 milhões foram investidos na construção de quadras poliesportivas cobertas e vestiários, auditórios, passarelas, estacionamentos, salas de aula, salas de informática, refeitórios, bibliotecas e blocos de banheiros masculino e feminino. E cerca de R$ 8 milhões para aquisição de materiais didáticos, paradidáticos e pedagógicos – coleção “Aprova Brasil”, coleção “Micro Kids”, projeto “Play Mais”, cursos modulares do EJA, coleção “Revisa Enem”, laboratório didático móvel e “Esquadrão da Saúde – combate ao mosquito da dengue”.

O Governo do Estado também investiu R$ 6,2 milhões para aquisição de mobiliário em geral, aparelhos de ar-condicionado, equipamentos para playgrounds, brinquedoteca, utensílios de uso geral, aquisição de material permanente para as escolas e outros materiais de uso comum, além de R$ 5,2 milhões para o transporte de alunos de escolas municipais e estaduais e do programa estadual “Ir e Vir” e aquisição de ônibus de transporte escolar. E mais R$ 1,5 milhão na aquisição de materiais para a implantação de usina solar fotovoltaica, com capacidade de microgeração de 15 kWp.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 14 milhões na saúde de Pimenta Bueno, beneficiando diretamente a população. São muitos os exemplos, como por exemplo, a realização de cirurgias eletivas e projeto “Opera Rondônia”; a aquisição de medicamentos e assistência à farmácia básica; o projeto “Compartilhando Saúde”; e também a contratação de exames laboratoriais e o pagamento das despesas de custeio da saúde pimentense.

O governador também investiu recursos importantes na aquisição de ambulâncias, ônibus e veículos administrativos para o apoio à área da saúde, além de uma unidade móvel de saúde tipo “trailer” para levar o atendimento a todas as pessoas, onde quer que estiverem.

OBRAS NO CENTEC ABAITARÁ

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Dotado de autonomia administrativa, pedagógica, disciplinar, financeira, orçamentária e patrimonial, o IDEP atua como órgão gestor da Política de Educação Profissional do Estado de Rondônia. Entre as atribuições do IDEP, está a manutenção do Centro Técnico Estadual de Educação Rural - CENTEC/Abaitará, em Pimenta Bueno.

No mandato do governador Marcos Rocha, o IDEP destinou mais de R$ 1 milhão para a aquisição de três ônibus destinados ao transporte escolar na zona rural de Pimenta Bueno. O órgão do Governo do Estadual também garantiu diversas obras em benefício dos estudantes do Centec Abaitará, como a construção da guarita, a reforma da cozinha e a contratação de serviço de vídeo-monitoramento, para a segurança de alunos, professores e funcionários. Ao todo, foram investidos nestas obras cerca de R$ 600 mil.

APOIO ÀS FAMÍLIAS

A Secretaria Estadual de Ação Social destinou recursos para diferentes programas de apoio à parcela mais vulnerável da população, como o projeto “Previna-se”, programa “Criança Protegida”, programa “Mulher Protegida” e o programa “Amparo”. Obras importantes, como a construção da sede do Conselho Tutelar em Pimenta Bueno e a entrega de equipamentos para o pleno funcionamento do conselho foram viabilizados pela pasta, num investimento de mais de R$ 600 mil do Governo do Estado.

A SEAS também deu grande apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, antes e após o evento da pandemia de Covid-19, destinando recursos financeiros em forma de transferência de renda para essas famílias, acompanhamento psicossocial e a oferta de cursos de aperfeiçoamento profissional para geração de empregos e renda, liberando cerca de R$ 800 mil em recursos que beneficiaram diretamente a população pimentense.

ILUMINAÇÃO DO PARQUE URBANO

A Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que tem como objetivo principal buscar uma gestão cada vez mais eficiente na execução das obras, respaldada na racionalização dos gastos públicos, direcionou importantes recursos para o município de Pimenta Bueno. A pasta tem atuado na manutenção, criação e elaboração de projetos, além de direcionar e promover a integração da gestão regional das obras e serviços de engenharias em obras públicas. Entre essas realizações, estão as obras de iluminação da pista de caminhada do Parque Urbano e a reforma do Centro de Convivência da 3ª Idade, totalizando, juntas, mais de R$ 1,1 milhão.

SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), por meio da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Pimenta Bueno, presta serviços ao cidadão pimentense. A instituição tem como finalidade planejar, coordenar, fiscalizar, controlar e executar a política de trânsito, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito do Estado de Rondônia. Nesse sentido, o órgão do Governo do Estado destinou R$ 800 mil para a execução das obras de sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas de Pimenta Bueno, além de recursos para a aquisição de equipamentos de ar-condicionado, possibilitando maior conforto no atendimento da população pimentense.

CIRCUITO DE PESCA ESPORTIVA

A realização do Campeonato de Pesca Esportiva, um evento tradicional e de grande destaque dentro no município de Pimenta Bueno, recebeu os recursos necessários do Governo do Estado, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR), entidade vinculada à Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, num investimento de R$ 800 mil, para a promoção do turismo vinculado à pesca esportiva no município.

O evento se insere dentro da programação do Circuito de Pesca Esportiva de Rondônia, realizado em parceria com a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACEP-RO). Desta forma, o Governo Estadual vem desempenhando o papel de coordenar e executar a política voltada ao turismo de Pimenta Bueno, apoiando o desenvolvimento econômico por meio do fomento ao desenvolvimento local, da integração ao desenvolvimento regional, nacional e internacional e de políticas públicas sustentáveis, voltadas para o comércio, serviços e turismo.

AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Uma das instituições mais admiradas e respeitadas pela população, o Corpo de Bombeiros Militares de Rondônia recebeu importantes investimentos no município de Pimenta Bueno, onde o Governo do Estado investiu recursos para aquisição de Unidade de Resgate (ambulância), visando o reaparelhamento da frota dos veículos operacionais do CBMRO e melhoria do serviço de atendimento pré-hospitalar para a população pimentense.

Da mesma forma, a corporação recebeu ainda um automóvel de pequeno porte e notebooks para realização de vistorias técnicas de segurança e prevenção no município. Ao todo, cerca de R$ 320 mil foram aplicados na melhoria dos equipamentos da corporação, que é pautada na proteção da vida e do patrimônio, e que vem atuando de forma eficaz e comprometida em situações de emergência e desastres. Afinal, a jornada dos Bombeiros Militares de Rondônia tem sido sempre pautada pela coragem, dedicação e profissionalismo, visando sempre a segurança e o bem-estar da população de Pimenta Bueno e dos demais municípios do Estado.

7ª FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL (FICOP)

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) destinou mais de R$ 300 mil para a realização da 7ª FICOP - Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Pimenta Bueno (ACIPB). O evento tradicional do município movimenta a economia e ajuda a divulgar os produtos e serviços das empresas do município para milhares de visitantes.

A SEDEC atua em apoio a diferentes áreas dentro do Estado, incluindo o Comércio Exterior; Ciência, Tecnologia e Inovação; Indústria, Comércio e Agronegócio; Empreendedorismo e Micro e Pequenas Empresas; Trabalho, Emprego e Renda; Promotoria de Defesa do Consumidor (PROCON); e Coordenação de Parcerias e Concessões. A secretaria também destinou recursos para a locação de espaços para unidades de atendimento do Sistema Nacional de Empregos (SINE) em Pimenta Bueno.

CAMINHONETE PARA A ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) destinou R$ 140 mil para a aquisição de uma caminhonete para execução das atividades da administração nas diversas políticas públicas de Pimenta Bueno. A SEPOG é o Órgão Central do Sistema Operacional de Planejamento, Orçamento e Gestão no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado de Rondônia e tem como missão fomentar, coordenar e monitorar o planejamento e a gestão governamental, através da integração dos órgãos públicos e da capacitação dos servidores, visando a transparência e efetividade das políticas públicas entregues a população.