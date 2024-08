“Ler é Preciso: Em Busca de um Desenvolvimento Sustentável” é desenvolvido pelo Campus Vilhena em escola da cidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, iniciou em julho deste ano o projeto “Ler é Preciso: Em Busca de um Desenvolvimento Sustentável”, visando promover o hábito da leitura e a conscientização sobre sustentabilidade entre os alunos do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luís Eduardo Rover.

O projeto conta com o apoio do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO), que financiou a aquisição dos livros utilizados nas atividades. O projeto é coordenado pela Professora de Língua Portuguesa do IFRO Campus Vilhena, Elza Moreira Alves, e tem a colaboração das Professoras Maria Helena Ferrari, Camila Ferreira Abrão e Fabiani Lopes Muller Maroneze (IFRO), além de Flaviana Faustino da Silva e Reinaldo da Conceição Wilson (E.M.E.F. Luiz Eduardo Silva Rover).

Durante o período de seis meses em que o projeto será realizado, estão programadas 10 oficinas práticas, que começaram em 12 de agosto de 2024 e se estenderão até 17 de dezembro de 2024. As oficinas são ofertadas quinzenalmente e acontecem dentro do horário escolar, seguindo os sete passos de “O Protocolo da Descoberta do Texto”, de Bajard. Estão aí incluídas a realização de leituras silenciosas, leituras em voz alta pela mediadora, roda de leitura compartilhada com os alunos que quiserem participar, além da proposta de produção escrita de pequenos poemas com versos livres ou ritmados e a produção de desenho acerca da temática abordada.

Agenda 2030 da ODS

A Professora Elza explicou que os textos escolhidos para a realização das oficinas têm como base a Agenda 2030 da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), no seu plano de ação global com 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável em que contempla diversas áreas do conhecimento para que os países trabalhem visando uma sociedade melhor.

“Os objetivos do projeto são oferecer formação extracurricular e promover o hábito da leitura, além de apoiar o contínuo aprimoramento do desempenho da escola no IDEB e a preparação dos alunos para a prova do SAEB. Esperamos que o projeto também contribua para a formação de cidadãos mais conscientes da responsabilidade de serem agentes transformadores de suas realidades sociais, favorecendo a construção de um ambiente mais sustentável para todos”, disse.

O projeto é vinculado ao Departamento de Extensão do Campus Vilhena e se alinha à missão social da instituição de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências. “O Depex auxilia outras instituições públicas de educação com o único propósito de que todos nós colhamos os frutos das ações extensionistas. Não nos colocamos jamais como detentores únicos do saber. Assim como outras instituições nos acolhem em suas parcerias, nós também abraçamos outras instituições, uma vez que acreditamos que a educação institucional é recurso que transforma pessoas e pessoas transformam o mundo”, comenta Elza.

“Com a leitura ativa contribui-se para a formação de uma sociedade pensante que entende a importância de se viver o presente sem comprometer o futuro das próximas gerações. É necessário propor atividades que empoderem os educandos, ou seja, a sociedade do futuro. Estabelecer processos de confiança para fazer na prática e chegar em 2030 com pessoas comprometidas com o planeta e a sociedade”, acrescenta a docente.