Escolas estaduais de Rolim de Moura se destacam no ranking nacional de educação

Figurando na 6ª melhor educação do Brasil e 2ª da região Norte, como um dos melhores estados no ranking nacional de educação, segundo apontou o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023; Rondônia mostrou avanços significativos nos anos iniciais do ensino fundamental e se manteve estável nas séries finais. No ensino médio, o estado atingiu 4,2 pontos, o que reflete um crescimento em relação a anos anteriores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados divulgados pelo MEC são reflexos de todo os investimentos realizados pela gestão. “O investimento forte em programas que focam na melhoria dos indicadores educacionais e na recuperação da aprendizagem mostra a sua eficácia. É um resultado que nos motiva a continuar avançando e buscando sempre o melhor aos nossos estudantes”, ressaltou.

AÇÕES PEDAGÓGICAS

A coordenadora pedagógica, Vanusa Medeiros, salientou que, o processo da educação formal é marcado por variáveis internas e externas, as quais interferem diretamente na consolidação das habilidades e competências propostas nos documentos norteadores das ações pedagógicas, que têm como público-alvo os estudantes. “Para superar esses desafios se faz necessário um trabalho conjunto entre a comunidade escolar e os órgãos responsáveis, de forma que possam superar as fragilidades surgidas diariamente, nas instituições escolares. É esse abraço coletivo que está presente nas ações educativas das escolas que fazem parte da Superintendência de Educação de Rolim de Moura”, apontou.

Para a gestora da Superintendência Regional de Educação do município de Rolim de Moura, Rita Degam, o trabalho desenvolvido nas escolas da regional do município estão acontecendo de forma coesa, participativa e comprometida. “Os resultados da avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) demonstram e comprovam o crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2023. Destacamos ainda que, as demais escolas da regional apresentaram excelentes resultados nessa última avaliação do Mec e Inep”, pontuou.

A EEEF Maria Comandolli Lira ficou em 2º lugar nos anos iniciais na Rede Estadual de Ensino

A secretária titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, ressalta que é o momento da análise dos resultados do Ideb. “Vamos verificar o fluxo escolar; as proficiências de língua portuguesa e matemática, e quais habilidades e competências propostas no Referencial Curricular do Estado, ainda não foram consolidadas pelos estudantes nas avaliações. A partir dessa análise será feito o Plano de Intervenção Pedagógica da Seduc e repensadas políticas públicas à educação do Estado. Esperamos que a partir desses resultados é que as escolas da regional alcancem os objetivos educacionais propostos para todos os níveis e modalidades de ensino”, explicou.

ESTRATÉGIA

Para melhorar o desempenho no Ideb, o governo de Rondônia, por meio da Seduc implementou uma série de estratégias voltadas à formação de professores e gestão escolar. O projeto ‘Saeb: Nossa Meta é você!’, lançado em 2023, foi destaque, proporcionando engajamento e mobilização em toda rede de ensino, com um olhar voltado à melhoria da proficiência nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, que estariam presentes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, bem como no aumento do índice de participação dos estudantes.

Foram promovidos também, programas de formação continuada, focados em práticas pedagógicas inovadoras e no uso de tecnologias educacionais. Além disso, a secretaria desenvolveu iniciativas de mentoria para professores iniciantes e de acompanhamento pedagógico aos mais experientes. Na gestão escolar, diretores e coordenadores pedagógicos passaram por capacitação em liderança pedagógica e planejamento estratégico, com o objetivo de articular ações que impactem diretamente no aprendizado. A melhoria dos índices de alfabetização na idade certa foi uma prioridade da Seduc, com a implementação de programas que asseguram que todas as crianças adquiram competências básicas de leitura e escrita dentro do prazo estabelecido.