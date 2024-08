Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário avançam no município de Ji-Paraná

As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário seguem avançando no município de Ji-Paraná, financiadas pelo governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e gerenciadas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), as obras registram cerca de 50% de execução.

O progresso dessas obras faz parte do trabalho do governo de Rondônia para melhorar o sistema de esgotamento sanitário do município. Pois o sistema de esgoto engloba toda a parte de captação do esgoto sanitário nos bairros até a chegada à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onde ocorrerá o processo de tratamento desse material, uma obra completa que vai beneficiar e promover saúde pública aos ji-paranaenses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ji-Paraná não são apenas uma questão de infraestrutura, mas de saúde pública e preservação ambiental.

Ji-Paraná conta com 175 quilômetros de rede coletora instalada

INVESTIMENTO

Orçadas em R$ 161 milhões, as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ji-Paraná são financiadas por recursos do governo federal, através do PAC, com contrapartida do governo do estado. Esse investimento está sendo transformado em mais saúde e qualidade de vida aos jiparanaenses.

IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA

Uma das principais frentes de trabalho do Sistema de Esgotamento Sanitário é a implantação da rede coletora de esgoto, com 175.279,10 metros de tubulação já instaladas. A meta é instalar aproximadamente 311 quilômetros de rede coletora no perímetro urbano de Ji-Paraná. Além disso, o projeto prevê a realização de 26.142 ligações domiciliares, das quais 14.052 foram concluídas.

Instalação da manta termoplástica na ETE

CONSTRUÇÃO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO

O secretário da Seosp, Elias Rezende, enfatizou a relevância das obras ao município. “Essas obras são um registro para Ji-Paraná. Saneamento é fundamental, uma realidade que, com as obras de esgotamento sanitário em andamento assistirá à população com tratamento de esgoto”,afirmou .