Governo impulsiona desenvolvimento urbano em Ariquemes com investimentos de mais de R$ 25,7 milhões

As ações municipalistas do governo de Rondônia têm colaborado com o processo de desenvolvimento da infraestrutura urbana no estado. Os investimentos foram direcionados aos 52 municípios que, independentemente de tamanho, têm recebido recursos estaduais de volume com foco no crescimento e melhores condições às populações. Somente em Ariquemes, por exemplo, o governo investiu um total de R$ 25.709.378,31 (vinte e cinco milhões, setecentos e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) em obras de ampliação e criação de equipamentos públicos. O valor é referente apenas à ação do projeto Governo na Cidade.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), a reforma do estádio e revitalização do Espaço Alternativo (obra que contempla a construção de estacionamento e pista de caminhada) estão em fase de andamento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização de recursos estaduais, com foco no desenvolvimento e progresso dos municípios, é um dos meios para colocar em prática um dos objetivos do governo, que é garantir que o estado mantenha índices de crescimento em todas as regiões, e que, cada fração de seu território seja ponto de atração para mais investimentos e melhores condições de vida às pessoas. “Uma gestão humanizada trabalha com foco no bem-estar de todos. Estamos investindo em todos os municípios para que as famílias tenham o suporte necessário para seguirem seus sonhos. A cada dia temos municípios mais modernos e cada vez mais estruturados”, ressaltou.

O titular da Seosp, Elias Rezende explicou que, as obras em Ariquemes têm um objetivo geográfico ainda maior. “Ariquemes é o município polo do Vale do Jamari, e as obras que estão sendo entregues pelo governo de Rondônia beneficiam toda a região, pois gera turismo, atração de novas empresas e melhores condições para todos.”

Além das obras componentes do Governo na Cidade, o governo de Rondônia em parceria com deputados estaduais também investiu em diversas obras no maior município do Vale do Jamari. Ao todo, foram investidos R$ 1.183.234,18 (Um milhão, cento e oitenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos):