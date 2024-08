Força-tarefa do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia executa ação de combate a incêndio florestal, em Costa Marques

Uma força-tarefa composta por militares do Corpo de Bombeiros de Rondônia (CBMRO) foi enviada para combater um incêndio florestal que atinge a Linha-64 da BR-429, em Costa Marques, no dia 22 de agosto. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma operação já em andamento, com maquinários pesados, caminhões-pipa e numerosos voluntários envolvidos no esforço para conter as chamas.

O incêndio apresenta múltiplas frentes de queima e uma vasta quantidade de biomassa em chamas. Para enfrentar o desafio, a equipe iniciou a construção de um aceiro de 4 quilômetros, conectando as áreas afetadas e criando uma barreira para limitar a propagação do fogo. Após a conclusão do aceiro, foi realizada uma linha fria com o auxílio de um caminhão-pipa, seguida pela aplicação da técnica de fogo contra fogo, uma estratégia que consiste em iniciar um novo incêndio controlado para queimar a biomassa entre as linhas e interromper a frente principal das chamas.

A tática é particularmente é eficaz durante a noite devido à redução da intensidade dos ventos, que durante o dia têm exacerbado a propagação do incêndio.

Os principais fatores que têm contribuído para a intensidade do incêndio incluem o vento forte, que tem acelerado a propagação das chamas, além da estiagem e seca que agravam a situação. O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia está trabalhando com dedicação para controlar o incêndio e proteger a área afetada.