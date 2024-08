Ponte de madeira no Rio Figueira recebe manutenção em trecho da RO-383, na região de Alta Floresta d’Oeste

O governo de Rondônia concluiu, na última segunda-feira (26), os serviços de manutenção na ponte sobre o Rio Figueira, situada no quilômetro 20 da Rodovia-383 (Linha 47,5), que interliga Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Nova Gease. A obra foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) com a equipe da 5ª Regional do DER-RO de Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das pontes garante a trafegabilidade e o escoamento da produção. “As estradas são essenciais para a integração das regiões e o avanço econômico. Neste sentido, o governo investe em ações que concretizem as demandas da população,” pontuou.

Segundo Nilson Oliveira, residente da 5ª Regional do DER-RO, a manutenção das pontes de madeira segue um cronograma anual. “Recentemente, a equipe recuperou cinco pontes de madeira na RO-135, entre Vila Marcão e Porto Rolim do Guaporé. A manutenção é fundamental para assegurar a travessia segura sobre rios, córregos e igarapés”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, frisou que as 15 residências regionais do Departamento têm intensificado os trabalhos de manutenção e recuperação da malha viária. “Além da manutenção de pontes, as equipes estão empenhadas em serviços de patrolamento, encascalhamento, limpeza lateral, construção de saídas de água e melhorias em mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias (não pavimentadas) sob responsabilidade do governo do estado”, concluiu.