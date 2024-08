Mariana Carvalho lidera pesquisa Quaest com 51% das intenções de votos para prefeita de Porto Velho

Mariana Carvalho lidera com 51% a primeira pesquisa Quaest, divulgada pela TV Rondônia, nesta terça-feira (27), confirmando que a população de Porto Velho quer o município conduzido por uma prefeita com trabalho, experiência na vida pública e com um amplo apoio político.

“Vamos seguir trabalhando, olho no olho dos eleitores, levando nossas propostas e nossa mensagem positiva de confiança em Porto Velho. Estou preparada e determinada a fazer a melhor gestão da capital e esses números da pesquisa mostram que estamos no caminho certo, mas é manter os pés no chão e dialogando com a comunidade”, comentou Mariana Carvalho, ao tomar conhecimento dos números da pesquisa.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erros é de 3,7% pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 704 eleitores, entre os dias 24 e 26 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RO-09119/2024.

A pesquisa estimulada registrou que os indecisos são 9% e 11% disseram que vão votar em branco ou nulo ou não irão votar (abstenção).

A pesquisa foi contratada pela Rede Amazônica.