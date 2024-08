Avenida Getúlio Vargas em Alto Alegre dos Parecis recebe pavimentação asfáltica

A aplicação da capa asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Avenida Getúlio Vargas, em Alto Alegre dos Parecis, tiveram início no sábado (24) e domingo (25). Os trabalhos, realizados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO)

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, ações municipalistas estão sendo realizadas em todos os 52 municípios do estado. “As obras que estão sendo executadas impulsionam o progresso do estado e beneficiam diretamente a população. Dessa forma, estamos fomentando a economia e o desenvolvimento de Rondônia por meio de projetos, serviços e obras de infraestrutura.”

Serão pavimentados 900 metros de asfalto novo, conforme explicou o gerente da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO, Gustavo Lincoln. “A equipe concluiu no final de semana, 500 metros da capa asfáltica em CBUQ, com 5 centímetros de espessura. Nos próximos dias finalizaremos os outros 400 metros, totalizando 900 metros de pavimentação asfáltica.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou que a obra está sendo executada diretamente pelo Departamento. “O trecho da Avenida Getúlio Vargas passou por obras de limpeza, remoção de entulhos e serviços de terraplenagem, incluindo camadas de aterro, subleito, sub-base e base. Agora, a equipe está trabalhando na aplicação da capa asfáltica.”