Restauração do trecho da Rodovia-257 no Vale do Jamari fortalece escoamento da produção local

A Rodovia-257, localizada no Vale do Jamari em Rondônia, é uma importante via de transporte para a região, facilitando o escoamento da produção local e o acesso a áreas remotas. A rodovia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social. Com o intuito de priorizar as estradas sob responsabilidade do estado, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está com frentes de serviços nos quatro cantos de Rondônia. A RO-257 está sendo restaurada, com as obras saindo do município de Ariquemes – sentido distrito do 5° Bec.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto gerado com a restauração da rodovia no Vale do Jamari. “Com a obra, o governo visa, além da pavimentação e conservação das estradas, oferecer melhores condições de trafegabilidade para a população, garantindo assim, segurança dos motoristas e a eficiência do transporte.”

De acordo com o responsável pela obra, Leandro Risso, a RO-257 está recebendo cerca de 10 quilômetros de restauração asfáltica. “Estamos trabalhando na base, sub-base e patrolamento; em seguida vir com a capa asfáltica. Cerca de 3 quilômetros já estão asfaltados, a obra está em ritmo acelerado para concluirmos em breve”, explicou.

A comerciante Carla de Souza não escondeu a alegria em ver as obras do DER bem em frente ao seu comércio. “O Departamento está fazendo um excelente trabalho aqui, abri esse restaurante há dois meses e tive a felicidade de ser contemplada logo em seguida, com a obra que vai ajudar, ainda mais, a movimentação de pessoas no meu restaurante”, afirmou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, enfatizou a importância da manutenção e melhorias na Rodovia-257. “O governo está investindo nas rodovias do estado, o DER conta com 15 Residências Regionais e 6 Usinas de Asfalto, executando obras em diversas vias, ações que fortalecem o crescimento regional.”