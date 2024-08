Ieda Chaves cobra asfalto, manutenção e sinalização nas rodovias RO-377 e RO-010

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou dois requerimentos (1324/2024 e 1325/2024) cobrando do Governo do Estado de Rondônia providências acerca da melhoria de duas importantes rodovias, a RO-377 e a RO-010. Entre os serviços solicitados estão pavimentação, manutenção e sinalização, que são demandas que devem ser executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER/RO).

No primeiro documento, a parlamentar solicita informações detalhadas sobre as obras de pavimentação da RO-377, no trecho que liga São Francisco do Guaporé a Porto Murtinho. Segundo a deputada, a pavimentação do trecho é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do transporte na região, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

“A RO-377 é necessária para o desenvolvimento econômico e social da região, pois facilita o escoamento da produção agrícola, o acesso aos serviços de saúde, educação e outros serviços essenciais. A falta de pavimentação adequada tem gerado inúmeros transtornos, como o aumento do tempo de deslocamento, riscos constantes de acidentes, e, até mesmo a deterioração dos veículos”, justificou Ieda Chaves no documento.

Acessibilidade e segurança

Já no segundo documento em questão, Ieda Chaves cobra informações sobre as ações do governo para a pavimentação, manutenção e sinalização da RO-010, no trecho entre Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. De acordo com a parlamentar, a rodovia é extremamente importante para o escoamento da produção agrícola e o acesso da população a serviços essenciais.

“A pavimentação da RO-010 proporcionará acessibilidade e segurança aos moradores que a utilizam como via de acesso aos seus locais de trabalho e escola, reduzindo assim os riscos de acidentes ocasionados pela má condição da rodovia e falta de sinalização”, argumentou Ieda Chaves no Requerimento.

Além desses tópicos levantados como medidas urgentes, a parlamentar reiterou que o trecho citado é o único acesso entre as regiões, assim como utilizada diariamente para o escoamento de produção e transporte de pacientes.