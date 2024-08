Governo de RO intensifica combate ao incêndio no Parque Estadual Guajará-Mirim com envio de reforço

O governo de Rondônia intensificou a mobilização de combate ao incêndio florestal do Parque Estadual de Guajará-Mirim, na sexta-feira (23), com o envio de mais 15 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), atuando diretamente no combate ao incêndio. As ações de combate e prevenção contam com o apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama/Prevfogo).

O incêndio, que teve início em 11 de julho, levou à rápida configuração das operações. Inicialmente, a base da “Operação Verde Rondônia”, localizada em Nova Mamoré, foi remanejada para dentro do parque, devido à gravidade da situação. Desde então, uma força-tarefa foi acionada para lidar com o crescente desafio.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo do do estado está mobilizando todos os recursos possíveis para enfrentar este incêndio. “A força-tarefa começou no dia 6 de agosto, com o envio inicial de 10 militares especializados para o combate. No dia 19 de agosto, uma nova equipe de mais 10 militares foi enviada para realizar o revezamento, com a equipe anterior. E na sexta-feira, mais 15 homens foram acionados, totalizando 32 militares, atuando diretamente no combate ao incêndio.”

No total, 32 homens atuam no combate ao incêndio

AÇÃO CONJUNTA

O combate ao incêndio no Parque Estadual de Guajará-Mirim é um exemplo da força e colaboração entre as instituições envolvidas. A ação conjunta objetiva mitigar os efeitos do fogo e proteger o meio ambiente, demonstrando assim, a importância do trabalho em equipe e da preparação em situações de emergência.

A comunidade e os órgãos ambientais permanecem vigilantes e comprometidos com a causa, enquanto as equipes de combate continuam trabalhando para controlar e extinguir o incêndio, garantindo a preservação de uma das áreas mais valiosas do estado.