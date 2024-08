Ieda Chaves ouve demandas e propõe medidas para reforço da segurança pública em Corumbiara

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação nº 7329/2024, solicitando ao Governo de Rondônia a construção de um muro ao redor do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) de Corumbiara. A justificativa se dá pela necessidade de reforço à segurança da unidade, prevenir invasões e atos de vandalismo, garantindo, assim, mais eficiência e prontidão das forças de segurança naquela localidade.

A parlamentar defende no documento que há, ainda, a necessidade de reforçar a segurança da unidade militar e de seus servidores, além de prevenir invasões e atos de vandalismo que possam comprometer as operações e o bem-estar dos policiais.

“A ausência de um muro protetivo não só expõe os policiais a riscos desnecessários, mas também pode comprometer a resposta operacional da Polícia Militar, afetando a segurança da comunidade local”, argumentou Ieda Chaves no documento.

Vitória da União

Além da indicação, a deputada também apresentou o Requerimento nº 1323/2024, solicitando informações detalhadas sobre o policiamento ostensivo no Distrito de Vitória da União. Segundo Ieda Chaves, o crescente aumento populacional na região, aliado à ausência de um posto policial, que também já foi pleiteado através da Indicação nº 5977/2024, tem gerado uma sensação de insegurança e um aumento na ocorrência de crimes.

“A presença contínua e eficiente de patrulhas policiais atua como um fator dissuasivo para potenciais infratores e garante uma resposta rápida a situações de emergência. Sem um posto policial local, a realização de um policiamento ostensivo ativo e bem coordenado torna-se ainda mais necessária”, reiterou Ieda Chaves no Requerimento.

Transparência

A deputada citou ainda que a transparência nas ações de segurança pública fortalece a confiança da comunidade nas instituições governamentais. As demandas foram apresentadas por Alessandro Ciconello, uma liderança local e que trabalha no serviço público. “Informar a população sobre as medidas de segurança adotadas e a periodicidade das patrulhas permite uma melhor colaboração entre os cidadãos e as autoridades, promovendo um ambiente seguro e vigilante”, concluiu Ieda Chaves.