Governo de RO impulsiona manejo de controle do Pirarucu com impacto econômico nas comunidades tradicionais

Com o objetivo de atender às demandas dos comunitários da Reserva Extrativista Estadual do Rio Cautário (Resex), no município de Costa Marques, o governo de Rondônia desenvolve metodologia de manejo para controle e erradicação do Pirarucu, no interior da unidade. O projeto teve início em 2021, envolvendo as unidades de conservação estaduais de uso sustentável Resex do Rio Pacaás Novos e Resex do Rio Cautário, propondo a captura de controle da espécie nas áreas onde ela não é considerada nativa.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) e Coordenadoria de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (Colmam), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Universidade Federal de Rondônia (Unir), por meio do Grupo de Pesquisa em Pesca, Aquicultura e Ecologia de Peixes Interiores (GPPAEPAI).

Além da captura para o comércio dos animais, os exemplares passam por análises científicas que visam compreender melhor a dinâmica de ocupação desses animais nos habitats onde se estabeleceram, bem como os reais impactos que provocam sobre os ecossistemas de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a contagem do Pirarucu é uma ação importante para o controle da espécie, já que, além de marcar uma fase indispensável ao plano de manejo, a ação é importante pela parceria entre órgãos e população das comunidades tradicionais. “Desde o início das atividades, mais de 300 pirarucus já foram manejados e inseridos no comércio nacional. Com isso, as comunidades ribeirinhas envolvidas movimentaram mais de 150 mil reais”, salientou.

ATIVIDADES AMBIENTAIS

De acordo com a analista ambiental da Sedam, Chirlaine Varão, neste ano, o projeto celebra seu terceiro ano de execução na Resex do Rio Cautário, sendo a atividade licenciada pela secretaria. “Durante o mês de agosto, o tamanho de um dos pirarucus capturados no manejo chamou a atenção da equipe técnica do projeto, pois os extrativistas capturaram um pirarucu medindo dois metros e trinta e dois centímetros e pesando 121 kg”, destacou.