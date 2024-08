Governo abre inscrições ao Projeto Voluntariar para integração das forças de segurança

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a segurança pública é um desafio que deve ser enfrentado de maneira conjunta. A participação ativa da sociedade no Projeto fortalece o compromisso com um estado mais seguro para todos. Este é um exemplo de como podemos, juntos, construir soluções eficientes e integradas aos desafios que enfrentamos.

Os voluntários selecionados poderão atuar em diversas áreas, desde administração e assistência social até engenharia, enfermagem e tecnologia da informação. Além disso, terão direito a um ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, no valor de R$ 73,00 por dia trabalhado, o que pode totalizar até R$ 1.533,00 mensais.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, destacou a importância dos voluntários para o bom funcionamento da secretaria: “Os novos voluntários serão peças-chave no suporte às atividades diárias da Sesdec, auxiliando em tarefas administrativas e técnicas que complementam o trabalho das nossas forças de segurança”, afirmou.

PROCESSO SELETIVO

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto, e podem ser realizadas pelo Portal de Processos Seletivos da Sesdec, através do link https://processoseletivo.sesdec.ro.gov.br. O processo seletivo será composto por análise curricular, contagem de pontos e entrevistas, visando garantir que os candidatos selecionados estejam devidamente qualificados para contribuir com as demandas da segurança pública em Rondônia.