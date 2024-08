Ouro Preto do Oeste recebe obras de asfalto do governo de Rondônia

O município de Ouro Preto do Oeste está recebendo uma obra de infraestrutura urbana do governo de Rondônia. A cidade, que fica cerca de 340 quilômetros da Capital, Porto Velho, está em processo de transformação; 44 ruas estão sendo recapeadas com asfalto. A obra é executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essas obras sinalizam uma nova estrutura funcional para a trafegabilidade e, principalmente, representam mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. “O objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida dos rondonienses”, salientou.

A moradora do Bairro Nova Ouro Preto está feliz com a obra

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, são 44 ruas em diversos bairros da cidade, que estão recebendo recapeamento asfáltico. As ações de infraestrutura urbana se expandem para outras cidades do estado. “As obras vão melhorar não só a mobilidade urbana, mas também promover o desenvolvimento econômico e social dos municípios”, ressaltou.