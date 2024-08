Mais de 1.500 estudantes participam da Abertura da Fase Estadual Infantil do Joer 2024 em Ji-Paraná

Mais de 1,500 estudantes, com idades entre 12 e 14 anos, provenientes de diversas cidades do estado, além de professores, pais e autoridades da educação, participaram da abertura oficial da Fase Estadual Infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2024 em Ji-Paraná, realizada na quarta-feira (21), no Ginásio Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão).

O evento promovido pelo governo de Rondônia de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Fase Estadual Infantil do Joer segue até o dia 3 de setembro e contempla 16 modalidades esportivas, incluindo basquete, voleibol, futsal, handebol, vôlei de praia, atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, natação, judô, karatê, taekwondo, wrestling, xadrez e tênis de mesa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento é uma oportunidade para os estudantes se destacarem em diversas modalidades e promoverem a integração entre as escolas de todo o estado. “A prática esportiva é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, e o governo tem investido em ações que além de promover o esporte e lazer, fortalecem valores sociais como respeito, espírito esportivo e trabalho em equipe,” pontuou.

A secretária-adjunta da Seduc, Débora Raposo, reforçou o trabalho do estado com o incentivo aos eventos escolares e esportivos. “Estamos felizes em ver tantos jovens envolvidos e motivados. A Seduc trabalha para proporcionar experiências que vão além da sala de aula, contribuindo para a formação completa dos alunos”, ressaltou.

ESPÍRITO ESPORTIVO

Entre os participantes, o estudante da Escola EEFM, Alejandro Yague Mayor, Gabriel Santos, expressou sua empolgação. “Estou animado para competir e representar minha escola. Acredito que os jogos serão uma grande experiência para todos nós, além de ser uma oportunidade para fazer novos amigos e aprender mais sobre o esporte.”