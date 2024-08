Unidade prisional feminina de Vilhena é selecionada por editora e recebe livros de projeto

Com o objetivo de fomentar a reintegração social por meio da leitura, o governo de Rondônia, em parceria com uma editora nacional, deu início ao projeto “Clube do Livro”; na Penitenciária Feminina de Vilhena. O projeto que terá duração de seis meses, iniciou na terça-feira (20), na unidade do município.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), através da Penitenciária Feminina de Vilhena, iniciou o projeto na unidade com o intuito de promover a prática da leitura como meio de aprendizado, estimulando a assiduidade dos estudos como meio de mudança de comportamento para base de reintegração sólida.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, projetos com finalidade educacional são reforços para a ressocialização durante o cumprimento de pena, pois proporcionam uma nova rotina aos internos, diminuindo a ociosidade, além de abrir caminhos para o desejo de trilhar a formação acadêmica. “Os investimentos do estado em iniciativas que promovam a reintegração social são fortalecidas pelo projeto através do estímulo ao estudo”, ressaltou.

A diretora da Penitenciária Feminina de Vilhena, Cristiane Garcia, destacou sobre a participação da unidade na iniciativa. “Fomos a única unidade prisional do estado selecionada ao projeto, cursamos a qualificação ofertada pela editora para poder aplicar o “Clube do Livro”, recebemos os livros e imediatamente iniciamos a promoção das rodas de leitura.”

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, as rodas de leitura proporcionam uma visão ampliada de mundo, onde as internas podem escolher um caminho de educação, qualificação e empregabilidade, promovendo desta forma, uma completa reintegração à sociedade.

SELEÇÃO

Em fevereiro de 2024, a Penitenciária Feminina de Vilhena foi classificada por uma editora nacional e ficou entre as 20 unidades prisionais do Brasil, apta a receber o curso de Formação e Aprimoramento de Mediador de Leitura. O curso, que faz parte do projeto “Clube de Livros”, visou a capacitação para o acompanhamento e desenvolvimento das internas que participam do projeto de Remição pela Leitura, realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça.

A editora doou para o projeto 150 livros, sendo 25 exemplares de cada um dos 6 títulos diferentes: