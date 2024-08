Ministério da Gestão diz que manhã de provas do CNU não teve problema

A primeira etapa das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi encerrado sem problemas que comprometessem o sucesso da realização das provas na manhã deste domingo (18), segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As provas foram entregues pelos Correios, sem problemas, em todos os mais de 3,6 mil locais de prova.

Foram 170 toneladas em 20 mil malotes, segundo o ministério. Os portões foram abertos aos 2,1 milhões de candidatos às 7h30 e fechados às 8h30, enquanto as provas começaram às 9h e foram concluídas às 11h30 nos 228 municípios brasileiros. Para os candidatos de nível superior, as provas foram de conhecimentos gerais e discursivas, enquanto para nível médio, de português e redação.

A segunda etapa do concurso será realizada agora à tarde. Os portões foram abertos às 13h e serão fechados às 14h, com as provas começando às 14h30. Para os candidatos de nível médio, o exame, que envolve questões de direito, matemática e realidade, se encerram às 17h30. Para o nível superior, as provas de conhecimentos específicos serão encerradas às 18h.