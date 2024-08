Governo de SP destaca oportunidades de desenvolvimento com investimentos em tecnologia

O governador Tarcísio de Freitas salientou as oportunidades que a tecnologia e a economia baseada em gerenciamento de dados trazem para o estado durante a inauguração da segunda fase do Tamboré, o maior campus de data centers da América Latina, em Barueri, região metropolitana da capital. O estado já atraiu R$ 50 bilhões em investimentos privados para expansão ou instalação de novos data centers.

“Além de movimentarmos 6 mil postos de trabalho na construção civil durante esta fase, teremos depois a mão de obra que vai trabalhar na gestão de dados. Estamos falando de quem vai trabalhar em programação, energia, computação em nuvem e inteligência artificial”, afirmou o governador. “No passado, a riqueza das nações estava nos metais, no ouro, na cana-de-açúcar, na indústria e serviços. Hoje, a riqueza está nos dados, na economia do conhecimento”, acrescentou Tarcísio.

A inauguração desta fase do Campus Tamboré contou ainda com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e executivos da empresa responsável, a Scala Data Centers. O investimento comprometido nesta etapa do empreendimento foi R$ 6,2 bilhões.

O Tamboré contará com 17 edifícios de data centers e três subestações com capacidade de 600MW de energia, o que posicionará o campus entre os top 10 do mundo. A Scala tem atualmente outros seis data centers no estado de São Paulo.

Capacitação

A demanda por gestão de dados e o crescimento das aplicações da inteligência artificial no cotidiano também impulsionam os programas de capacitação para esse novo mercado de trabalho em franco desenvolvimento.

“Vamos precisar de mais equipamentos, de mais data centers e de mão de obra qualificada, com jovens que dominem programação e computação em nuvem, por exemplo. É por isso que temos um programa de qualificação, o Qualifica SP, que tem parcerias com a iniciativa privada e big techs para formar profissionais que aproveitem essa onda da economia do conhecimento”, diz o governador Tarcísio de Freitas.

Atualmente, o Qualifica SP, programa do Governo de SP, oferece 123 mil vagas em cursos de capacitação. Apenas na área de Tecnologia da Informação, são 21 mil jovens em formação.