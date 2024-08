SP realiza mutirão de reconhecimento de paternidade

Cerca de 6% das crianças nascidas no estado de São Paulo não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. É o que mostram dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Para ajudar a enfrentar esse problema, será realizado neste sábado (17) o Mutirão Nacional de Reconhecimento e Investigação de Paternidade. Com o lema “Meu Pai Tem Nome”, a campanha, comandada no estado pela Defensoria Pública de São Paulo, pretende informar sobre o direito à paternidade, dar atendimento jurídico e oferecer exames de DNA gratuitos.

Podem buscar o atendimento da Defensoria Pública no mutirão cidadãos que procuram o reconhecimento voluntário da paternidade nos casos em que exista consenso, crianças e adolescentes que desejem investigações sobre a sua paternidade e maiores de 18 anos que querem ser reconhecidos como filha ou filho. Para participar, é preciso fazer um agendamento prévio até sexta-feira (15), pelo site www.defensoria.sp.def.br ou pelo telefone 0800 773 4340.

