Agência Brasil está entre as mais admiradas da imprensa do agronegócio

A Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), foi eleita entre as TOP 3 + admiradas agências de notícias da imprensa do Agronegócio 2024. A premiação aconteceu na noite desta segunda-feira (12), em São Paulo.

O prêmio + Admirados da Imprensa do Agronegócio está na quarta edição e a vencedora na categoria agência de notícias TOP 3 foi a Agência de Notícias da Embrapa.

A apresentadora e editora Kelly Godoy, da Record News, recebeu o título de + Admirada Jornalista do Agronegócio de 2024. Completaram o TOP 5 os jornalistas Fabiano Reis, do Canal do Boi; Beatriz Gunther, do Canal Rural; Aleksander Horta, do Notícias Agrícolas e Cristina Vieira, do programa Globo Rural, da TV Globo.

A Agência Brasil foi representada na premiação pelo Coordenador da sucursal de São Paulo, Marcello Antunes. A Agência Brasil é uma agência de notícias pública, de acesso livre e sua abordagem é pluralista, com foco na cobertura de atos e fatos relacionados ao governo federal, ao estado e à cidadania, com destaque, ainda, para os movimentos sociais e a sociedade civil organizada.

A eleição dos +Admirados da Imprensa Agronegócio 2024 contou com os patrocínios da Cargill, Mosaic Fertilizantes, Syngenta e Yara, com apoio da Elanco, Portal dos Jornalistas, Press Manageer, e colaboração da Bosch, BRF e Lavoro. O apoio institucional foi da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e da Rede Agrojor.