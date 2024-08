Flipelô: público enfrenta até dez horas de estrada para ir a Salvador

Foi de Ibititá, no interior baiano, que um grupo de alunos e professores do Colégio Estadual do Campo de Ibititá saiu de ônibus na madrugada da última quarta-feira (7). Chegaram em Salvador dez horas depois, para participar do maior evento cultural literário da Bahia: a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

Pela primeira vez no festejo, o grupo – formado por quatro turmas do terceiro ano do ensino médio – chegou a confeccionar uma camiseta especial para usar na festa literária, lembrando os elementos gráficos que são utilizados pela Flipelô neste ano.

“A gente fez uma camisa para diferenciar e facilitar a vida dos alunos. E a gente pensou em fazer uma blusa com o nome da Flipelô, para poder dar essa homenagem. E também aproveitamos para trabalhar Raul Seixas [o homenageado deste ano da Flipelô]. Usamos o óculos [na camiseta] como símbolo do Raul”, contou Eliene Alecrim da Silva, 58 anos, professora de filosofia e projeto de vida da Escola Estadual Campos de Ibititá.

Em entrevista à Agência Brasil , a professora contou que a excursão teve o objetivo de mostrar a parte prática dos conhecimentos teóricos que são aprendidos em sala de aula.

“Temos um projeto chamado Aula Viva, onde a gente tenta ver as coisas, estudar e presenciar cada momento e cada espaço. Saímos da sala de aula para estar onde a história realmente acontece”, disse a professora.

“Ganhamos um prêmio com esse projeto e, com esse dinheiro, a gente resolveu trazer os alunos a Salvador. Viemos para a festa literária, mas essa também é uma oportunidade para o aluno que nunca viu Salvador e que não conhece o mar, tomar um banho de praia pela primeira vez e ir a um show pela primeira vez. O motivo principal foi a Flipelô, mas aproveitamos o momento para que esses alunos pudessem viajar pelo conhecimento. Estudamos a teoria lá no livro e aqui, a prática”, disse ela.

Um desses alunos é o jovem Herick Marques Dourado Santos, 17 anos, que participou dessa excursão. “Estou achando muito legal, inclusive. As coisas aqui são bonitas, são diferentes da nossa região. Então eu estou gostando muito de ver, estou achando interessante tudo o que está acontecendo aqui. É a primeira vez [que estou aqui]”, contou.

Outro estudante que acompanhou o grupo foi Dioclésio Rodrigues da Silva, 18 anos. Ele, inclusive, aproveitou a participação na Flipelô para comprar um livro: “estou achando maravilhoso, adorei o passeio. Conheci mais a cultura daqui, conheci a festa literária”, disse.

“Essa é uma experiência de conhecimento. Ler é importante pra melhorar o hábito da leitura, o modo de falar e para conhecer coisas novas”, disse o estudante.

Para a professora Eliene, a Flipelô permite que seus alunos possam se aproximar mais de escritores de livros, além de estimular e “encantá-los” ao hábito da leitura e do conhecimento.

“Temos que fazer esse tipo de despertar [para a leitura] porque a internet tirou muito os meninos do livro. A biblioteca hoje está meio assim vazia porque eles estão mais perdidos na rede social. Temos que tentar [estimulá-los] muito mais para a leitura”, completou a professora.

Segundo Angela Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado e coordenadora da Flipelô, diversas caravanas, de diversas regiões do estado, têm frequentado o evento desde sua segunda edição.

“Sempre vêm escolas e caravanas do interior. A partir da segunda edição isso começou a acontecer e agora, em nossa oitava edição, a gente verifica bem isso. Também vêm escolas da periferia. A gente tem uma arte-educadora que trabalha nesse sentido também, de ir até a escola e organizar com os diretores para que eles venham ao Pelourinho. E, neste ano, conseguimos ativar também as escolas particulares”, contou.

A edição deste ano

Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô acontece desde 2017 e surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e estimular a literatura, principalmente entre os jovens.

Além de uma programação literária e espaços para debates, sessões de autógrafos, contação de histórias, lançamentos de livros, saraus e vendas de livros, a Flipelô ainda promove shows , apresentações teatrais e até exposições.

“A Flipelô é multilinguagem. A literatura é um mote principal, mas todas as linguagens, como a fotografia, as artes plásticas, o cinema e o teatro, estão com a gente. A música, que na Bahia não pode faltar, também está com a gente”, conta Angela.

Em entrevista à Agência Brasil , a coordenadora do evento disse que a aderência do público neste ano “está incrível e diversa”.

“O evento é muito interessante porque ele é democrático, é gratuito e ocorre em todos os espaços do Pelourinho, até em instituições mais inusitadas, como uma padaria, que promove uma atividade sua e a gente ajuda a divulgar.”

Um dos espaços que a coordenadora do evento citou como mais adorável neste ano foi o Instituto CCR Mabel Velloso, onde há atividades voltadas ao público infantil. “A gente deu uma turbinada nele e ele está encantador”, comentou.

Outro espaço que é um dos preferidos de Angela Fraga é a Vila Literária, espaço que foi montado no Largo Teresa Batista e que foi dedicado aos apreciadores de revistas em quadrinhos. Este também foi o espaço preferido do estudante Herick, que veio de Ibititá. “Queria ficar mais lá pra ver tudo porque eu estava gostando do papo dos autores, de como eles fazem pra escrever o livro e ver a criatividade deles”, falou.

Origens

Foi na Vila Literária que encontramos o estudante de ciências contábeis Ícaro Ferrer, 22 anos, frequentador da Flipelô há alguns anos. “Essa é uma festa muito linda pra gente poder perpetuar as nossas origens e além disso, trazer novas pessoas pra literatura, perpetuar essa ideia linda que é o livro a as histórias que a gente ama ler”, contou.

Ferrer estava na Vila Literária por causa dos autores de quadrinhos e blogueiros quadrinistas: “a literatura em si já é algo para nos inspirar estar aqui. E como a Flipelô faz esse festival incrível, não tem como não estar aqui”.

Já a atriz, artista e educadora Mariana Freire dos Santos, 46 anos, esteve no espaço do Sesc-Senac para ver um show infantil. “Estou aqui no segundo espetáculo teatral. Eu tenho uma filha de 11 anos e a gente veio ver as Aventuras do Maluco Beleza , que aconteceu na quinta-feira. No sábado vim ver esse show musical de Deco Simões e Karina de Faria."

Para ela, a festa é um evento necessário: "a Flipelô é um evento necessário para a cidade porque dialoga com a literatura de uma maneira tão lúdica, com várias plataformas, com música, com teatro, com a dança, e faz uma imersão para todas as idades. E isso dentro do centro histórico, o que é muito importante porque dialoga com a nossa cultura afro-ameríndia. É um evento diverso, plural e é uma delícia participar”.

Mariana acredita que a importância da Flipelô ultrapassa a literatura.

“A gente precisa ter eventos culturais gratuitos, que todo mundo tem acesso. E aqui estou falando de pessoas que, muitas vezes, não têm condição financeira de poder acompanhar ou de poder participar. Aqui [na Flipelô] tem essa troca artística, os artistas veem os artistas, pessoas que são da plateia e do público estão podendo apreciar e conhecer. Imagino que uma pessoa, por exemplo, que não lê, pode entrar num evento como esse de discussão com autores e autoras e, de repente, se interessar em ler um livro e ver espetáculos ou apreciar uma atividade cultural."

*A repórter e a fotógrafa Rovena Rosa viajaram a convite do Instituto CCR, patrocinador da Flipelô.