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Confira a lista atualizada com nome dos 58 passageiros e 4 tripulantes

A Voepass Linhas Aéreas retificou na manhã deste sábado (10) a lista contendo o nome dos 58 passageiros e 4 tripulantes que estavam no voo 2283, op...

10/08/2024 11h04
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Voepass Linhas Aéreas retificou na manhã deste sábado (10) a lista contendo o nome dos 58 passageiros e 4 tripulantes que estavam no voo 2283, operado pela aeronave turbohélice ATR-72, de Cascavel (PR) à Guarulhos (SP), que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9). O nome de Constantino Thé Maia não estava na lista de passageiros embarcados divulgada inicialmente. Segundo a Voepass, a ausência do nome ocorreu por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in , validação do boarding e contagem de passageiros embarcados.

Passageiros do voo 2283

CONSTANTINO THÉ MAIA

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIACRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALESCARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONEMIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

JOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DA SILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANACAROLINE REDIVO

JOSECARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DA LUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

QUATRO TRIPULANTES

DEBORA SOPER AVILA

RUBIA SILVA DE LIMA

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

DANILO SANTOS ROMANO

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