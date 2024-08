SP discute medidas para fortalecer sustentabilidade, economia e segurança no 11º Cosud

Programação do encontro do Consórcio vai até este sábado (10)

O Governo de São Paulo participa da 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece nas cidades de Vargem Alta e Domingos Martins, no Espírito Santo. O governador Tarcísio de Freitas e representantes das secretarias estaduais paulistas integram grupos técnicos que discutem políticas econômicas, ambientais e de segurança pública para impulsionar o desenvolvimento das duas regiões e de todo o país até sábado (10).

“Começamos a produzir resultados importantes, como as propostas na área de segurança pública para coibir a reincidência de crimes, com questões relevantes de legislação que podem gerar frutos”, afirmou o governador. Tarcísio também destacou a temática da sustentabilidade para tornar as cidades mais resilientes. “Já estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Os estados precisam pensar como integrar mais os esforços de cooperação. O Consórcio vai ter um papel fundamental nessa discussão e já começamos a dar os primeiros passos para aumentar as reservas florestais de cada um de nossos estados”, completou.

O governador de São Paulo também salientou temas de interesse comum, como investimento em tecnologia. “Podemos dar passos mais importantes e preparar nossos estados para a economia do conhecimento, da computação em nuvem, da inteligência artificial. Isso vai fazer a diferença entre riqueza e pobreza das nações daqui para a frente”, disse Tarcísio.

O Cosud reúne lideranças de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para fortalecer a cooperação interestadual em temas relevantes e de interesse comum. Além das lideranças e gestores técnicos, a abertura dessa edição do evento contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Nesta sexta-feira (9), a programação terá reuniões entre os governadores, procuradores de Justiça e grupos de trabalho. No sábado (10), durante o encerramento, as lideranças farão a leitura da Carta que firma o compromisso de seus estados no desenvolvimento de políticas públicas que fazem a diferença na vida da população.

O Governo de São Paulo está representado nesta edição pelas secretarias da Administração Penitenciária; Agricultura e Abastecimento; Casa Civil; Casa Militar; Ciência, Tecnologia e Inovação; Cultura, Economia e Indústria Criativas; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Social; Direitos da Pessoa com Deficiência; Educação; Esportes; Fazenda e Planejamento; Governo e Relações Institucionais; Justiça e Cidadania; Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; Parcerias em Investimentos; Políticas para a Mulher; Saúde; Segurança Pública; Transportes Metropolitanos; e Turismo e Viagens, além de Controladoria Geral, Procuradoria Geral e Prodesp.

Histórico

Realizado desde 2019, o Cosud se dedica a propor ações conjuntas para diversas áreas como Meio Ambiente, Segurança Pública, Assistência Social, Cultura, Infraestrutura, Saúde, Esporte, Turismo, Mobilidade, Educação, Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Eficiência na Gestão.

A edição anterior do Cosud foi realizada em Porto Alegre (RS), em março deste ano, e encerrou com a assinatura do Pacto Regional para Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado. Ao todo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina somam cerca de 114 milhões de habitantes, o equivalente a 56,5% da população nacional. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia dos sete estados representam 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.