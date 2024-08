Governo de SP prorroga acordo de cooperação com o Comitê Paralímpico Brasileiro

O governador Tarcísio de Freitas autorizou nesta quinta-feira (8) na sede do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), na capital, a prorrogação pelos próximos 35 anos do acordo de cooperação de gestão do complexo esportivo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A extensão de prazo garante segurança jurídica para manter e ampliar atividades e investimentos do equipamento e reforça o compromisso paulista com a inclusão e o desenvolvimento do esporte.

“O Centro Paralímpico Brasileiro de fato é um local de excelência, um local onde as coisas são feitas com paixão, com amor, um local que entrega resultados, que inspira e que faz a diferença. Se a gente pudesse definir verdadeiramente o que representa esse complexo esportivo, a palavra seria inclusão”, afirmou Tarcísio.

“E por isso a necessidade de mais prazo. Para de fato a gente ter a segurança jurídica para continuar as atividades, continuar trazendo investimentos. E hoje a gente está celebrando isso. Celebrando essa parceria que, certamente, vai fortalecer nosso esporte e trazer muitas medalhas para o nosso país”, acrescentou.

A cerimônia teve a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, dos secretários de estado Marcos Costa (Direitos da Pessoa com Deficiência), Coronel Helena (Esportes) e Valéria Bolsonaro (Políticas para Mulher), do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, parlamentares, do presidente do CPB, Mizael Conrado, gestores e representantes de entidades e associações ligadas ao paradesporto, servidores e atletas do Time SP, entre eles os que integram a delegação brasileira para os jogos Paralímpicos Paris 2024.

Na ocasião, o governador Tarcísio anunciou também o início de um projeto de construção de um velódromo no complexo, ampliando as modalidades esportivas desenvolvidas no local e a menção do Comitê Paralímpico Brasileiro no nome da estação Jabaquara, que atende a Linha 1–Azul do Metrô de São Paulo.

Pelo acordo de extensão do prazo de gestão, o Comitê Paralímpico Brasileiro fica responsável por fornecer equipamentos e materiais necessários para os treinamentos, competições e eventos esportivos. Também responde pelos serviços médicos aos atletas, alimentação, manutenção, conservação e segurança do complexo esportivo, que fica numa área de 140 mil m² na zona sul de São Paulo.

“A parceria com o CPB reforça nosso compromisso com a inclusão e o desenvolvimento do esporte paralímpico. O acordo não só garante a excelência na preparação dos nossos atletas, mas também assegura que o CTPB continue sendo uma referência mundial em acessibilidade e inovação”, afirmou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foi fundado em 2016 com investimento de mais de R$ 264 milhões resultado da parceria entre o Governo de SP e o Ministério do Esporte. O equipamento desempenha papel relevante no desenvolvimento de novos atletas e na promoção de ações que posicionam o país entre as maiores potências desportivas do mundo.

O complexo esportivo abriga o Time São Paulo, formado por 149 atletas de alto rendimento patrocinados pelo Governo de SP, e usa a estrutura do local e representa o estado e o país em torneios nacionais e mundiais. Para os jogos Paralímpicos Paris 2024, 91 atletas do Time SP integram a delegação brasileira que conta com 254 esportistas (sem contar atletas guia, timoneiro e 2 goleiros reserva). Neste ano, o investimento do governo paulista no Time SP é de R$ 7,2 milhões.

“É um momento histórico para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Era um grande sonho, sobretudo, de oportunizar as próximas gerações a se desenvolverem esportivamente usando esse espaço que é o que há de melhor no mundo. Temos muito a agradecer ao Governo do Estado pela confiança e pelo compromisso de seguir ofertando as melhores condições e oportunidades para as pessoas com deficiência de São Paulo e do Brasil”, diz o presidente do CPB, Mizael Conrado.

O Centro de Treinamento Paralímpico é aberto para visitas e treinos coletivos, agendados no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Além de administrar o local, o comitê responde pelas missões brasileiras nos Jogos Parapan-Americanos e Paralímpicos. Atua também como Confederação em quatro modalidades paralímpicas: atletismo, halterofilismo, natação e tiro esportivo.

Estrutura do CTPB

Com 95 mil metros quadrados de área construída, o Centro de Treinamento possui: duas quadras de vôlei sentado, 1 quadra de basquete em cadeira de rodas, 1 quadra de rúgbi em cadeira de rodas, 1 quadra de goalball, 12 mesas de tênis de mesa, 2 tatames de judô, 6 áreas para halterofilismo, 4 para a esgrima, 6 canchas de bocha, centro aquático com 1 piscina olímpica e 1 semi-olímpica, 1 campo de futebol PC, 1 campo de futebol de cegos, 2 quadras de tênis em cadeira de rodas, 1 pista de atletismo, 1 pista de atletismo indoor, academia para apoio e condicionamento físico, fitness e fisioterapia, vestiários, centro administrativo, centro de medicina e ciência do esporte, zona hoteleira com cerca de 300 leitos, área de apoio do Centro de Treinamento.

CTPB em números

2023

425 eventos realizados

22.894 atletas competiram

3.489 atletas treinaram

119.050 refeições servidas no residencial

12.649 pessoas se hospedaram

4.170 visitantes

2024 (até junho)

188 eventos realizados

9.092 atletas competiram

2.559 atletas treinaram

93.090 refeições servidas no residencial

5.767 pessoas se hospedaram

4.339 visitantes