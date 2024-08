SP lança nova etapa de obras de limpeza do rio Tietê, com investimento de R$ 233 mi

Iniciativas fazem parte do Programa IntegraTietê, lançado pelo Governo do Estado no ano passado para promover a revitalização do Rio Tietê

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, visitou nesta quarta-feira (7) as obras de desassoreamento em andamento no rio Pinheiros. Na ocasião, ela anunciou o lançamento das licitações para a nova etapa de obras de limpeza em dois trechos do rio Tietê: entre São Paulo e Guarulhos e também no município de Pirapora do Bom Jesus. As iniciativas fazem parte do Programa IntegraTietê, lançado pelo Governo do Estado no ano passado para promover a revitalização do principal rio paulista.

Serão R$ 233 milhões em novos investimentos, além de R$ 79,5 milhões que já estão em andamento no Pinheiros, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com o meio ambiente e a recuperação dos rios paulistas.

A visita contou com a presença de Anderson Esteves, superintendente do Daee, órgão gestor dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, e de Marise Grinstein, diretora-presidente da Emae, empresa que opera o rio Pinheiros e a Usina São Paulo, que será requalificada.

“Desde o ano passado temos batido recordes de volume de retirada de sedimentos do Tietê e do Pinheiros. Com essas novas obras no Tietê, vamos retirar um volume total somado de 1.000 metros cúbicos de detritos, o equivalente a 71 mil caminhões cheios”, ressalta a secretária.

Segundo ela, em Pirapora do Bom Jesus, o chamado lote zero do IntegraTietê, serão removidos 233,4 mil metros cúbicos de vegetação aquática e detritos flutuantes existentes na barragem localizada no município. Isso equivale a 16 mil caminhões cheios. A intervenção inclui também a remoção de 250 mil metros cúbicos de sujeira e detritos do braço do reservatório (18 mil caminhões). O investimento total está avaliado em R$ 110 milhões.

Outro trecho que receberá as retroescavadeiras para a remoção do material no fundo do rio fica entre a ponte José Ermírio de Moraes (antiga Ponte da Empresa Nitroquímica) e a foz do córrego Três Pontes. A medida beneficia diretamente os municípios de Guarulhos e São Paulo. Os serviços vão se estender por 11,7 quilômetros, num investimento de cerca de R$ 123 milhões. Serão retirados 520 mil metros cúbicos (37 mil caminhões).

Desassoreamento no Pinheiros

No Pinheiros, o Daee realiza o desassoreamento dos 25 quilômetros do rio, desde a Usina Elevatória de Pedreira, na zona sul da capital, até o encontro com o rio Tietê. O atual contrato iniciado em julho inclui a remoção de 700 mil metros cúbicos de sedimentos, o equivalente a 50 mil caminhões basculantes cheios. “O novo contrato supera em quase 60% o total atingido em 2023, que já foi um recorde histórico. Em 2023 registramos o maior volume retirado do Pinheiros em uma década”, enfatiza Natália.

No ano passado, o governo realizou a maior retirada de sedimentos do Rio Pinheiros desde 2012, com 443 mil metros cúbicos de materiais.

IntegraTietê

Em março do ano passado, o Governo de SP lançou o Programa IntegraTietê, cujo objetivo é que, até 2029, sejam investidos R$ 23 bilhões na ampliação da rede de saneamento básico, desassoreamento, gestão de pôlderes, melhorias no monitoramento da qualidade da água, recuperação de fauna e flora, entre outras medidas com foco na recuperação do maior rio do Estado.

Usina São Paulo

A usina, localizada no encontro da avenida dos Bandeirantes com a marginal Pinheiros, é operada pela Emae. Seu projeto de requalificação é executado por meio do consórcio Usina São Paulo SPE S.A. e prevê a implantação de áreas de convivência, comércio e escritórios, lojas, escritórios, rooftop com cafés e restaurantes, bem como um mirante com vista 360° aberto permanentemente ao público, em uma área de 1.939 metros quadrados.

A primeira fase está sendo concluída, com a implantação do acesso de veículos ao empreendimento e estacionamento; e implantação de espaços comerciais na margem leste e oeste.