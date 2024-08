Juca Kfouri fala de futebol e política no DR com Demori na TV Brasil

O programa DR com Demori que vai ao ar nesta terça-feira (6), às 23h, na TV Brasil , entrevista Juca Kfouri. No bate-papo com Leandro Demori, o jornalista esportivo conta que cursou sociologia para mostrar à sociedade da época que o futebol não era fator de alienação e, sim, de mobilização social. Assim, iniciou sua carreira no esporte.

Juca diz ainda que governo nenhum pode se apropriar do futebol brasileiro e que mesmo na ditadura ele defendeu o esporte como tradição cultural coletiva. Sobre os jogadores da atualidade que se posicionam politicamente contra a extrema direita, ele disse acreditar que é uma boa iniciativa, mesmo sendo uma postura de exceção.

Sobre a seleção brasileira, Kfouri faz duras críticas sobre a atuação da equipe. “É um time de futebol sem nenhum vínculo com a torcida brasileira”, disse. Ele ressaltou ainda a relação dessa realidade com o fato dos nossos jogadores saírem muito cedo do país para jogar em times europeus. O jornalista lembrou ainda da indicação que fez do rei Pelé para ser ministro do Esporte do então presidente Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990.

O DR com Demori também está disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo TV Brasil Play . O programa também é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC , e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.