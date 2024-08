SXSW: SP terá espaço exclusivo no maior evento de inovação do mundo pelo 2º ano seguido

Com arte da fachada assinada pelo artista Eduardo Kobra, a Casa São Paulo ocupou uma área de 1 mil m² em frente ao hangar principal do SXSW

Pelo segundo ano seguido, o estado de São Paulo terá um espaço exclusivo noSouth by Southwest(SXSW), maior evento de inovação do mundo, que acontece de 7 a 15 de março de 2025, em Austin, nos Estados Unidos. O lançamento da Casa São Paulo 2025 será nesta terça-feira (6), às 19h, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

A Casa São Paulo irá oferecer palestras, workshops, eventos de networking e ações realizadas pelo Estado e marcas parceiras. O espaço integra as ações do CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, que leva empresas paulistas para fazerem negócios nos maiores eventos internacionais da indústria cultural. Mais uma vez, além da parceria com a InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a Gerando Falcões fará parte da iniciativa.

“Estreamos com sucesso de público. Mais de 10 mil pessoas passaram pela nossa Casa, comprovando a importância e a responsabilidade que temos em promover o nosso Estado como o principal polo de inovação e economia criativa da América Latina. Uma oportunidade para gerar negócios e atrair investimento estrangeiro não apenas na indústria cultural, mas também em áreas como mobilidade, saúde e transição energética”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Já para o presidente da InvestSP, Rui Gomes, a Casa São Paulo “demonstra os esforços do Governo em promover emprego e renda, além de atrair investimentos em várias frentes e, claro, valorizar a produção cultural do estado”.

Casa SP 2024

A Casa São Paulo estreou no SXSW em março deste ano com sucesso de público. Passaram pelo local mais de 10 mil pessoas, o dobro do projetado pelos organizadores. O espaço recebeu empreendedores, investidores, autoridades e pessoas do mundo todo interessadas em conhecer as características da indústria criativa paulista e oportunidades de negócios em São Paulo. Com arte da fachada assinada pelo artista Eduardo Kobra, o espaço ocupou uma área de 1 mil m² em frente ao hangar principal do SXSW.

Os visitantes tiveram acesso a 56 eventos, entre palestras e painéis, que foram traduzidos para inglês e espanhol, além de rodadas de negócios, shows e atrações culturais. Um dos destaques da programação ficou por conta do Favela Day, liderado pela Gerando Falcões. O debate sobre a importância de dar protagonismo às comunidades na formação das cidades e do futuro da sociedade reuniu nomes como o empresário e produtor musical Konrad Dantas, o “KondZilla”, e o fundador da Gerando Falcões, Eduardo Lyra.

Personalidades como a atriz Maria Paula e as atletas Fernanda Garay e Fabi Alvim também estiveram entre os destaques da Casa SP. Além de representantes dos patrocinadores do espaço — Ambev, BRF/Marfrig, Grupo CCR (por meio do Instituto CCR), Itaú e Fundação Itaú, Sabesp e Toyota –, que puderam apresentar tendências em inovação, tecnologia, sustentabilidade e impacto social.

O CreativeSP

O programa CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 23 missões já realizadas, o CreativeSP levou 205 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo.

Ao todo, serão nove missões em 2024. No 1º semestre, o CreativeSP esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA) e nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França). Já no 2º semestre, haverá missões para o Fringe (Escócia), a Gamescom (Alemanha), a Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e a Worldwide Music Expo-WOMEX (Inglaterra).

As inscrições para as missões para a Feira do Livro de Frankfurt e a Womex estão abertas pelo site da InvestSP .