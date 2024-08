Médicos e militares que atuaram na força-tarefa no RS são homenageados pelo governo de Rondônia

Bombeiros, Policiais Militares e dois médicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) foram homenageados na última quinta-feira (1°), pelo governo de Rondônia com a outorga da medalha do Mérito Marechal Rondon, grau Cavaleiro, a mais alta honraria entregue pelo governo do estado. O grupo compôs a força-tarefa rondoniense que atuou no Rio Grande do Sul durante a tragédia das enchentes, no mês de maio deste ano.

Ao fazer a entrega das medalhas, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, agradeceu ao empenho de todos os profissionais do estado, enfatizando que, cada rondoniense conseguiu melhorar um pouco a situação dos gaúchos por causa do engajamento às campanhas e atividades voltadas ao auxílio do Rio Grande do Sul. “Atuamos em diversas frentes para ajudar os gaúchos naquele momento tão difícil. Enviamos um avião, profissionais capacitados e também nosso carinho em formato de roupas, alimentos e artigos de higiene. Parabéns a todos que colaboraram com esse trabalho. A solidariedade de vocês ajudou a salvar a vida de muitas pessoas.”

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), coronel Nivaldo Azevedo, relembrou que 44 bombeiros foram divididos em duas equipes que se revezavam durante a execução dos trabalhos.

A titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Luana Rocha evidenciou que o trabalho do governo para ajudar a população gaúcha, também foi realizado em todo o território rondoniense. “A Seas organizou uma campanha em todos os municípios de Rondônia para arrecadarmos roupas, brinquedos, alimentos, produtos de higiene e limpeza, que foram selecionados por artigos e encaminhados ao Rio Grande do Sul. Graças a Deus e ao povo de Rondônia conseguimos arrecadar muito.”

Governo entrega medalhas aos profissionais que atuaram no RS

Os cães Black e Julie, ambos componentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, também ganharam reconhecimento do governo do estado. Os animais, que trabalharam nas ações de salvamento no Rio Grande do Sul estiveram na solenidade e contaram com o respeito e carinho de todos os presentes.

O governo de Rondônia disponibilizou ao governo gaúcho, uma aeronave, embarcações, um avião; além de equipamentos necessários para o trabalho de busca e salvamento. Uma das ações mais emblemática do trabalho realizado pela força-tarefa rondoniense, foi o resgate aéreo de um bebê com seis meses de vida, fato que ganhou repercussão nacional. Outro resgate emocionante foi o da dona Solange, que completara 68 anos, exatamente no dia em que os militares de Rondônia a salvaram das águas.