DNIT conclui reestruturação de perímetro urbano de Itapuã do Oeste na BR-364

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu a reestruturação do perímetro urbano de Itapuã do Oeste, na rodovia BR-364/RO, representando um avanço significativo para o estado. O projeto foi finalizado antes do prazo previsto, trazendo melhorias substanciais para a região.

A solenidade de entrega, que ocorreu nesta terça-feira (30), contou com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho; do diretor-geral do DNIT, Fabricio Galvão; do governador do estado, Marcos Rocha; do senador Confúcio Moura (MDB-TO); dos deputados federais Lúcio Moschini (MDB-RO), Fernando Máximo (União-RO), e Cristiane Lopes (União-RO); e demais autoridades.

A BR-364/RO, uma das principais vias de escoamento de produção do Brasil, cruza Rondônia e é essencial para a economia local. O trecho entre o km 605,20 e o km 607,07, que anteriormente enfrentava problemas como buracos, falta de sinalização e dificuldades nos acostamentos e ruas laterais, passou por uma completa renovação.

Milton Wanzeller

As obras, iniciadas em janeiro de 2023 e concluídas em julho de 2024, resultaram em uma rodovia mais segura e eficiente. O investimento total na obra foi de aproximadamente R$ 60 milhões.

A reestruturação incluiu a renovação da pista de rolamento, dos acostamentos, das ruas laterais e das interseções, além da instalação de novas sinalizações, garantindo maior segurança e conforto para os motoristas que utilizam a BR-364.

O projeto abrangeu a pista do eixo principal e a via marginal no sentido Porto Velho, bem como a pista do eixo principal e a via marginal no sentido Ariquemes, totalizando 7 km de pistas construídas. Foram implementados quatro retornos em cada sentido, em um trecho de 1,890 km de travessia.

Esta iniciativa sublinha o compromisso do DNIT em melhorar a infraestrutura rodoviária do país, especialmente em regiões estratégicas como Rondônia.