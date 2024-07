Governo intensifica ações de conscientização ambiental para combater queimadas e proteger recursos hídricos nos municípios

Focado em amenizar os efeitos dos eventos climáticos extremos, com ênfase no combate às queimadas e preservação dos recursos hídricos, o governo de Rondônia promoveu ações de conscientização durante todo o mês de julho, nos municípios do estado. As atividades incluíram palestras, oficinas, campanhas de conscientização, mutirões ecológicos, distribuição e plantio de mudas, pit stops educativos, descarte correto de resíduos, palestras em escolas sobre queimadas urbanas e rurais, orientação sobre recursos hídricos, reuniões para implementação das ações do plano de estiagem e seca, distribuição de material para as Colônias de Pescadores, entre outras atividades.

A realização das atividades foi possível por meio da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em conjunto com a Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e os Escritórios Regionais de Gestão Ambiental (Erga), localizados em regiões estratégicas. As ações têm como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de adotar práticas sustentáveis no cotidiano, reduzindo os impactos ambientais negativos e contribuindo para proteção do meio ambiente. Durante as atividades, também foram distribuídos materiais informativos como cartilhas, sacos de câmbio para carros, sacolas, garrafinhas e a realização de trilha ecológica.

Alunos receberam palestras, rodas de conversa e atividades

De acordo com o gerente do Erga de Cerejeiras, Vinícius de Almeida dos Anjos, a equipe tem participado ativamente de palestras, abrangendo os municípios da região, para destacar a importância da preservação dos recursos hídricos e a necessidade de prevenção das queimadas e incêndios florestais. “Destacamos a participação do Erga na roda de conversa realizada durante a Feira de Negócios de Cerejeiras (Agrocom), que promoveu um debate sobre o desmatamento, embargos, limpeza de pastagem, a crise hídrica no município e outros assuntos importantes ligados ao meio ambiente”, frisou.

PRESERVAÇÃO

Realização de pit stop educativo

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos ressaltou a relevância do envolvimento dos municípios e outros órgãos nas atividades. “Diversos parceiros de organizações não governamentais, empresas privadas e instituições de ensino se uniram para colaborar com a eficácia das atividades. A expectativa é que essas ações não só reduzam os riscos associados aos eventos climáticos extremos, mas também, promovam uma cultura de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente entre os cidadãos”, salientou.