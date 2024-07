Governo de RO busca ampliar ações socioassistenciais durante Encontro com representantes do 3º setor, em Ji-Paraná

Com o objetivo de promover a troca de experiências, ideias e conhecimento no âmbito da assistência social e direitos humanos, o governo de Rondônia abriu nesta terça-feira (30), em Ji-Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o 1º Encontro Estadual do Terceiro Setor, com a presença de autoridades convidadas. O evento, que tem como foco o desenvolvimento de políticas públicas, elaboração de projetos, captação de recursos e contribuições ao fomento de cunho social pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), segue até as 18h desta quarta-feira (31) em um hotel localizado na rua Doutor Osvaldo, nº 142, Bairro Vila Jotão.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Encontro é importante, considerando que o terceiro setor tem desempenhado papel fundamental no Brasil, promovendo impacto social e sustentabilidade por meio de iniciativas que acontecem diretamente com quem mais precisa. “O terceiro setor atua em áreas essenciais, como direitos das crianças e dos adolescentes, saúde, educação, meio ambiente, entre outras e é responsável pela geração de cerca de 1,5 milhão de empregos no país, exercendo a função nas ações de governo que visam a inclusão em todos os setores, fomentando o desenvolvimento social”, salientou.

Presente ao evento, a titular da Seas, Luana Rocha, observou que o impacto social gerado pelo terceiro setor é visível em diversas áreas, com projetos que promovem ações, a exemplo dos direitos humanos, transformando a realidades e criado oportunidades para milhares de pessoas. “A Seas tem seu foco nas famílias em situação vulnerável, desenvolvendo programas, como o Prato Fácil, que já ofertou mais de 3 milhões de refeições em restaurantes credenciados, garantindo assim, acesso a um dos direitos básicos do ser humano, que é comer bem a baixo custo”, citou, lembrando que a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Estado começa a partir da gestação, com o programa Mamãe Cheguei.

PROGRAMAÇÃO

O Encontro foi aberto com a palestra magna “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Aspectos Introdutórios da Lei Federal 13.019 e Decretos Estaduais aplicáveis ao Terceiro Setor”, ministrada pelo procurador-geral do Estado, Thiago Alencar.

No período da tarde, a partir das 14h, estão em foco os painéis:

“Boas Práticas em Gestão de OSCs”, com a gestora da Associação Casa Família Rosetta, Giuseppina Maria Fulco;

“Captação de Recursos”, com o assessor técnico especializado do Ministério da Gestão e Inovação, multiplicador da Plataforma Transferegov.br, Vitor César Picanco Lopes;

“Programas e Serviços Sociais da Seas”, com a coordenadora estadual de Direitos Humanos da Seas, Ana Carolina Amorim.

Para o segundo dia, a partir das 8h, os temas em pauta serão “Rede de Parcerias e papel do Terceiro Setor”, com Vitor César; “Aspectos do Parecer Social no âmbito da Seas”, com o assistente social Elismar Souza Alves; e “Gestão de Parcerias”, com o advogado e gestor de parcerias, Sávio Pessoa Frazão.

A partir das 14h estarão em foco “Estratégias Eficientes nas Pesquisas de Preços”, com o gestor de parcerias, Lucas Castro de Oliveira; e “Prestação de Contas das Parcerias”, com a especialista em contabilidade pública e do terceiro setor, Jucinete Ana da Cruz Nobre.