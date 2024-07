Leilão eletrônico do Detran-RO de veículos conservados acontece em agosto

Conforme o Edital nº 101/2024, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) torna público a realização de leilão, na forma eletrônica, para oferta de veículos conservados removidos no pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena, com período de registro de lances de 19 a 22 de agosto.

Os procedimentos serão online e os lances vão ser realizados por meio de acesso identificado, no site oficial da Autarquia: https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/. O Leilão acontece nos dias e horários, conforme cronograma abaixo:

ATIVIDADES ETAPA Visitação prévia dos lotes Início da visitação Encerramento da visitação Dia 5/8/2024, das 8h às 13h Dia 16/8/2024, das 8h às 13h Período de lances Início dos lances Fechamento automático dos lances Dia 19/8/2024, às 8h Dia 22/8/2024, a partir das 8h Prazo de pagamento a partir das 14h, do dia 22/8/2024 até o dia 27/8/2024 Envio de notas de arrematação a partir do dia 6/9/2024 Entrega dos veículos a partir de 9/9/2024, das 8h às 13h, no setor de liberação de veículos na localidade onde estão removidos

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Os interessados em participarem do leilão eletrônico devem ser maiores de 18 anos, cadastrados no portal virtual https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/ até 13h do dia 16 de agosto, observando as regras estabelecidas.

Os agendamentos para visitações e entrega dos lotes serão realizados no site https://agendaatendimento.detran.ro.gov.br/

Os pátios de veículos removidos estarão abertos para visitação dos lotes que serão leiloados, no período 5 a 16 de agosto, das 8h às 13h, nos endereços abaixo: