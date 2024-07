Governo de RO reforça compromisso com a Primeira Infância levando assistência às comunidades ribeirinhas e indígenas

Como parte das atividades da campanha Agosto Verde, mês dedicado à primeira infância, o governo do estado realiza, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), várias ações, durantes 14 dias, destinadas às comunidades ribeirinhas de Porto Velho e indígenas de Guajará-Mirim, reforçando o compromisso com as novas gerações. O trabalho conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e do Distrito Sanitário de Especial Indígena (DSEI).

Na programação iniciada nesta segunda-feira (29), no distrito de Demarcação, constam cadastramento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), Roda de conversa “Cuidando do Futuro: Estímulos e Cuidados na Primeira Infância” e entrega de kits enxovais do Mamãe Cheguei às gestantes que estiverem aptas, atendendo aos critérios do programa estadual.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o atendimento às comunidades ribeirinhas e indígenas atende à proposta do governo de levar assistência a toda população, com foco nas localidades de difícil acesso. “O objetivo desta ação é o fortalecemos dos vínculos familiares e comunitários, desde o nascimento até os 6 anos de idade, que é a fase em que a criança começa a adquirir conhecimento”, citou.

De acordo com a programação da Seas, nesta terça-feira (30) a equipe vai atender os moradores do distrito de Calama; na quarta-feira, os de Nazaré; seguindo na quinta-feira para Catarina; na sexta-feira pela manhã, em São Carlos, encerrando no período da tarde, em Cavalcante.

Além de aumentar as entregas de kits natalidade a gestantes em situação de vulnerabilidade, a secretária Luana Rocha explicou que, as ações do Mamãe Cheguei oportunizam aprendizado sobre a importância dos cuidados com as crianças durante a chamada Primeira Infância. “Estamos disponibilizando o acesso a serviços, como cadastramento e atualização do CadÚnico, que é uma ferramenta essencial para o atendimento nos demais programas sociais, tanto do estado quanto em nível nacional, com o intuito de fortalecer as articulações intersetoriais e proporcionar atendimento integral ao público”, pontuou.

O atendimento aos indígenas acontecerá de 7 a 16 de agosto, começando pela Comunidade Porção, seguindo para Cajueiro, Baía do Jatobá, Capoeirinha, Santo Antônio, Graças a Deus e Tanajura.

Aprovada em 2016, a Lei n.º 13.257 instituiu o Marco Legal da Primeira Infância, importante avanço nas políticas públicas voltadas para o início da vida, com foco na assistência social, assim como na saúde, educação, cultura e meio ambiente.