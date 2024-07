Teste epidemiológico para avaliar prevalência da Brucelose e Tuberculose bovina inicia dia 1º de agosto, em Rondônia

A partir do dia 1º de agosto, o governo de Rondônia inicia em todos os municípios, o inquérito epidemiológico que avalia a prevalência da brucelose e tuberculose bovina no estado, com o objetivo de avaliar os níveis das duas doenças em território rondoniense. Aproximadamente 10 mil animais serão amostrados para brucelose e 20 mil testados para tuberculose.

A iniciativa integra as ações de defesa sanitária, desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) e conta com a participação de 40 equipes da Agência, com apoio do Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado de Rondônia (Fefa).

De acordo com o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, por se tratar de doenças que afetam também os humanos, a brucelose e a tuberculose representam grave ameaça à saúde pública, além de afetar a produtividade do rebanho, causando impactos negativos na economia, especialmente ao produtor rural. Por isso, se faz necessário esse tipo de atividade. “É um trabalho positivo e de interesse sanitário, para maior valorização da pecuária”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do Estado tem realizado ações desenvolvidas pela Idaron com a finalidade de manter o rebanho bovino livre de doenças, objetivando sempre a segurança alimentar da sociedade. “As medidas visam eliminar riscos de doença do rebanho bovino e, consequentemente, fortalecerem a saúde dos animais.”

O coordenador estadual do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), Adelmar Rocha explicou que, a atividade será desenvolvida em 925 propriedades rurais e tem como alvo, fêmeas bovinas e bubalinas destinadas à reprodução, a partir dos 24 meses de idade.

Segundo o coordenador técnico da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril, Walter Cartaxo, para escolher as propriedades que serão visitadas pelos profissionais da Idaron, foi realizado sorteio aleatório, conforme metodologia definida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). “Os médicos veterinários da Idaron vão realizar as coletas de sangue para os testes de brucelose e inoculação de reagentes cutâneos (tuberculinas) na pele do animal para os testes de tuberculose. Com o resultado final do estudo epidemiológico, a Agência aperfeiçoará os critérios adequados para controle sanitário, visando a erradicação da brucelose e tuberculose”, enfatizou.