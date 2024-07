Prefeitura renova cadastro para a distribuição do Vale-transporte estudantil

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), convoca alunos e acadêmicos do município para a renovação do cadastro do Vale-Transporte Estudantil gratuito. Para a atualização ou abertura de cadastro, o interessado pode procurar diretamente a empresa, munido de documentação pessoal e a carteira de estudante.



Outra maneira do interessado fazer a renovação do seu cadastro, é realizando o passo a passo, com acesso ao site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná ( https://ji-parana.ro.gov.br/ ), navegar até Serviços, Guia Rápido, Vale Estudante, Área do Estudante, Obter Benefício (Requerimento) e preencher o cadastro e o requerimento.



Têm direito aos vales-transportes, alunos matriculados no ensino fundamental, médio e superior das redes públicas municipal, estadual e federal, estudantes bolsistas, de cursos técnicos e profissionalizantes reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), de curso de qualificação oferecido pelo programa de seguro-desemprego e projetos sociais.



Os documentos necessários são cédula de identidade (RG) e CPF dos responsáveis (cópia), CPF (obrigatório), RG ou certidão de nascimento do aluno (Cópia), comprovante de residência (contas de água, energia elétrica ou telefone), duas fotos 3×4 (recentes e iguais), declaração da instituição de ensino (máximo 30 dias) timbrada, com data, carimbo e assinatura da secretária escolar, contendo nome e dados do aluno, nome do curso, duração e período que estuda.



Para o estudante que já possui o cadastro, basta se dirigir à AMT, preferencialmente, na última semana de cada mês, com documentos pessoais e obter a requisição dos passes para retirá-los na sede da empresa de transporte coletivo. O município está autorizado a adquirir até 35 mil vales-transportes por mês. A AMT é responsável pela coordenação e fiscalização do benefício.



Além dos estudantes da rede pública de educação, o PEG também beneficiará alunos de cursos profissionalizantes e técnicos, reconhecidos pelo Ministério da Educação, em cursos de qualificação profissional oferecidos por programa do Seguro-Desemprego e em instituições que desenvolvem projetos sociais.



A distribuição dos passes estudantis será realizada com base nos dias letivos de cada estudante. Serão oferecidos pela Prefeitura de Ji-Paraná, por mês, até 35 mil passes gratuitos. Os alunos que se cadastrarem no programa terão direito a dois passes diários durante o ano letivo. Caso haja disponibilidade no saldo, o estudante beneficiado poderá receber “dois passes complementares”, para atividades fora do período letivo ou no contraturno das aulas.