Fase regional Guaporé dos Jogos Escolares de Rondônia acontece em Costa Marques

A cerimônia de abertura da fase regional Guaporé, dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) aconteceu no sábado (27), em Costa Marques. O evento foi realizado no Ginásio Municipal Joel Martins Fontes, e reuniu autoridades, estudantes, professores e a comunidade local, celebrando o início das competições esportivas regionais.

A fase regional Guaporé conta com a participação de estudantes atletas dos municípios de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Costa Marques. As modalidades disputadas incluem atletismo, futsal, judô, vôlei de praia, entre outras. Os vencedores da fase regional vão representar suas escolas nas competições estaduais, previstas para agosto e setembro; em Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte é um elemento importante na formação dos jovens. “Os Jogos Escolares de Rondônia são uma oportunidade de promover a inclusão, disciplina e desenvolvimento dos estudantes, além de fomentar o surgimento de novos talentos esportivos, e o governo do estado tem investido na promoção da educação, cultura e relacionamento interpessoal, através da prática desportiva”, salientou.

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini ressaltou o empenho das equipes da secretaria na organização do evento. “O Joer celebra o esporte e incentiva os alunos a sempre darem o melhor, dentro e fora das quadras. A Seduc está comprometida no engajamento necessário para que os jovens alcancem grandes conquistas no esporte e na vida.”

O estudante e atleta de futsal, Matheus Costa expressou o entusiasmo pela oportunidade de competir. “É uma experiência incrível poder participar dos Jogos Escolares. Além de nos divertirmos e fazermos novas amizades, é uma chance de mostrar nossas habilidades e aprender com os desafios. Estou muito animado e vou dar o melhor em cada jogo.”