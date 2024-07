Escola Móvel de Piscicultura realiza oficinas durante exposição agropecuária, em Ariquemes

A Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está realizando oficinas com o tema Noções Básicas de Boas Práticas de Fabricação em Piscicultura na Exposição Agropecuária e Comercial de Ariquemes (Expoari) e na Feira do Agronegócio de Ariquemes (Agroari). Os eventos ocorrem simultaneamente no Parque de Exposições da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA). As inscrições podem ser realizadas na página da instituição de ensino, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/expoari-e-agroari-ariquemes-escola-movel-de-piscicultura-e-frigorifico-inscricoes-abertas/

Com duração de três horas, as oficinas começam nesta segunda-feira (29) e terminam no sábado (3). As aulas serão ministradas nos turnos da manhã e tarde, no Espaço Idep, no Parque de Exposições da APA. A idade mínima para participar é 15 anos, e a escolaridade: ensino fundamental incompleto. Os alunos receberão certificados, conforme participação em todas as atividades e avaliações. O critério de seleção é a ordem de inscrições, sendo que garantem as vagas, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos.

Rondônia tem se destacado no crescimento da piscicultura

CAPITAL DO TAMBAQUI

Capacitação profissional nesta área representa uma prioridade também para o presidente da APA, Antônio Henrique Duran, destacando que a qualificação profissional nesse setor é necessária porque Ariquemes é a capital do Tambaqui, e por esse motivo, precisa de profissionais quais apresentam conhecimentos específicos, que saibam manipular este peixe. “A qualificação da mão de obra é fundamental, pois, além de atender os empreendimentos instalados no município, ajuda a atrair novos investimentos para nossa região, tendo em vista que, mão de obra qualificada é o primeiro passo para o empresário investir”, argumentou.

Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, as oficinas representam um importante avanço à economia local, porque os produtores rurais e os trabalhadores de agroindústrias têm acesso a novos conhecimentos que contemplam o agronegócio. “Nossas ações são desenvolvidas conforme as demandas do mercado de trabalho”, frisou Adir Josefa, que participou no domingo (28) das solenidades de abertura da Agroari e do estande da Escola do Legislativo, o qual também oferta cursos nos eventos que fomentam a agropecuária.