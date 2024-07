Convenção aprova nome de Valteir Cruz e professora Eliane para as eleições de outubro

Um grande evento político-partidário realizado na noite de quinta-feira (25), em Pimenta Bueno, reuniu diversas autoridades do campo político, incluindo dirigentes e apoiadores de diversos partidos e pré-candidatos locais, além de um grande público presente. O objetivo do encontro foi discutir temas relevantes para o desenvolvimento do município e as expectativas dos partidos com vistas às eleições municipais de outubro.

Participaram do evento figuras públicas como o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha; o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; o deputado federal Lúcio Mosquini; o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol; os deputados estaduais Cirone Deiró e Jean Mendonça; o ex-deputado federal Natan Donadon; além dos pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeita de Pimenta Bueno, Valteir Cruz e Professora Eliane e os pré-candidatos a vereadores.

O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, iniciou seu discurso destacando que, para realizar as obras de que a população necessita, é preciso haver união. “É essa união que tem feito a diferença. Nós somos de diferentes partidos, mas, antes de mais nada, estamos todos unidos por Pimenta Bueno, e a gente tem que trabalhar assim”, disse. “Aqueles que querem atrito, na verdade estão provocando isso porque buscam ganhar algo em cima disso, mas nós não vamos entrar nessa”, assegurou.

Marcos Rocha abraçou Valteir Cruz e a Professora Eliane e avalizou seu apoio aos dois pré-candidatos. “Conversei muito com eles e estou seguro da lealdade e do compromisso deles com Pimenta Bueno”, ressaltou. “Eles são meus pré-candidatos e, dentro de poucos dias, se Deus permitir, serão oficialmente os meus candidatos para a prefeitura de Pimenta Bueno”, enfatizou o governador do estado.

Já o deputado federal Lúcio Mosquini destacou seu compromisso com a cidade por meio de investimentos em áreas como infraestrutura e pavimentação asfáltica. “Eu tenho moral para subir num carro de som e pedir votos para o Valteir Cruz e a Professora Eliane”, provocou Mosquini, que destinou mais de R$ 16 milhões em recursos federais para Pimenta Bueno.

“Esses recursos possibilitaram a recente aquisição de uma patrulha mecanizada para obras de asfaltamento, que permitirá para a prefeitura realizar serviços de pavimentação sem depender de terceirizações, beneficiando diretamente os moradores”, assinalou Mosquini.

CONFIANÇA

“Vamos com confiança e, se Deus permitir, a partir de janeiro iremos administrar Pimenta Bueno ao lado da nossa população”, destacou o pré-candidato Valteir Cruz. “Eu já falei para a nossa pré-candidata a vice, Professora Eliane, que é ela quem vai ficar no gabinete da prefeitura, porque nós vamos para a rua”, disse. “Um prefeito não pode querer fazer todas as coisas sozinho, a gente tem que ouvir as pessoas no bairro, na zona rural, é isso que eu sempre fiz e vou continuar fazendo”.

Valteir lembrou que, “em cinco anos e meio de mandato como vice-prefeito, trabalhamos incansavelmente, fazendo o elo da prefeitura com a população, atendendo as pessoas, desde o cidadão mais humilde até o maior dos empresários”, afirmou. “Aqui assumo o compromisso de que, sendo confirmado como candidato, se Deus permitir que eu seja eleito, trabalharei ao lado das pessoas, discutindo com a população e levantando soluções para uma cidade melhor”, confirmou. “Vou trabalhar para fazer de Pimenta Bueno, talvez não a maior cidade, mas a melhor cidade para se morar”, destacou Valteir.

O pré-candidato ainda fez referência as críticas infundadas do atual prefeito. “No entanto eu ando nas ruas de cabeça erguida, tenho 40 anos de Pimenta Bueno, cheguei aqui aos 15 anos de idade, constitui família, sou pai, sou avô, tenho uma história aqui em nossa cidade, e as pessoas que encontro na rua, pessoas importantes nesse município, dizem que o verdadeiro prefeito fui eu, pois eu sempre os atendi, sempre estive ali na prefeitura, pronto para ouvir as reivindicações e buscar melhorias para os nossos cidadãos”.

Valteir agradeceu o governador do estado, que destinou recursos para a implantação de modernos sistemas de iluminação na cidade. “Temos muita gratidão ao governador, que está sempre com o gabinete aberto para nos receber e mandar os recursos de que a cidade necessita”, concluiu Valteir.

PRAZOS

O prazo para o lançamento oficial das candidaturas dos partidos em todo o país se encerra no dia 5 de agosto. Até esta data, os delegados deverão confirmar os nomes dos candidatos para as eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro. As eleições em Pimenta Bueno serão realizadas em turno único.

Os partidos e federações estão autorizados a realizar as convenções internas para a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores que disputarão as eleições municipais de outubro. De acordo com a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), será eleito o candidato que receber mais da metade dos votos, excluídos brancos e nulos.

A convenção é uma eleição interna dos partidos políticos. A legislação eleitoral permite que a votação dos delegados possa ser feita de forma híbrida (presencial ou virtual). Nesta oportunidade, será escolhida a numeração dos candidatos para a campanha eleitoral.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa no dia 16 de agosto, um dia após o fim do prazo para registro das candidaturas. A partir desta data, os candidatos poderão fazer carreatas, comícios e panfletagem entre as 8h e as 22h. Anúncios pagos na imprensa escrita e na internet também estarão liberados. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão será iniciado no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro.

Desde 2017, o financiamento das campanhas se dá por meio do Fundo Eleitoral repassado aos partidos em anos de eleição. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2015, proibiu o financiamento das campanhas por empresas privadas. Além do Fundo Eleitoral, os partidos contam com o Fundo Partidário, distribuído anualmente para a manutenção das atividades administrativas