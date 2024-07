Hemorio faz campanha para doações de sangue durante a Olimpíada

O Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) lançou nesta segunda-feira (29) a campanha especial Influ do Bem, inspirada nas Olimpíadas de Paris. O objetivo é aumentar o número de doadores diários na unidade, durante o período dos Jogos. A iniciativa se estenderá até o dia 4 de agosto próximo. Atualmente a média é de 279 doadores no salão do doador.

O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, disse à Agência Brasil que a expectativa de adesão é positiva. “Temos certeza que sim, que virá muita gente. As pessoas gostam da brincadeira, de Jogos Olímpicos, e vão gostar também de participar dessa campanha”.

Os doadores voluntários devem montar equipes para concorrer a medalhas de honra ao mérito de ouro, prata e bronze, que serão concedidas para as três melhores classificadas. As equipes, porém, não podem ter nome de marcas, instituição pública ou privada, instituição religiosa, grupos políticos ou times de futebol. Apenas nomes lúdicos serão permitidos. “Qualquer pessoa pode montar uma equipe, que deverá ter qualquer nome criativo”. A equipe que trouxer mais doadores em uma semana vai ser homenageado por um atleta olímpico de alta popularidade, com um vídeo nominal no perfil do Hemorio. “A gente espera, com isso, fazer uma brincadeira com a Olimpíada. As pessoas podem entrar na brincadeira e ajudar a salvar vidas”.

Além das medalhas para os vencedores, cada voluntário que doar durante a campanha receberá uma Carteirinha do Doador impressa e estilizada com o tema das Olimpíadas, produzida pelo Hemorio, destacou o diretor. “Só para lembrar que a gente está também torcendo pelo Brasil”. A disputa entre os times será alimentada no perfil da unidade no Instagram , ao longo da campanha.

Redução

Neste mês de julho, o Hemorio registrou redução de 8% no número de doadores, que Luiz Amorim atribuiu ao período de férias e viagens, o que representou 30 bolsas a menos por dia. “É previsto. Parece pouco, mas não é. Mas no fim do mês é uma baixa considerável e a gente quer reverter isso”, externou.

A meta do instituto é fechar o ano com 90 mil bolsas de sangue coletadas, revelando expansão em relação a 2023, quando atingiu 85.360 doações. “Vai ter um aumento de 7% em relação a 2023. Essa é a nossa meta”. O Hemorio está com um posto de coleta avançado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, dentro do Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, o que facilita a doação, lembrou Amorim. O Hemorio faz também captações externas com duas equipes diárias que vão em igrejas, escolas, empresas, clubes, onde haja, pelo menos, 500 pessoas trabalhando ou circulando pelo local e desejem doar sangue. “Com isso, a gente espera chegar em 90 mil doações este ano”. Em 2024, até o dia 27 de julho, o banco de sangue recebeu 52.330 doações de sangue.

O estoque de sangue do Hemorio abastece cem unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorio, que atende a pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras.

Como doar

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos (ou entre 16 e 60 anos, para quem doa pela primeira vez), pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens entre 16 e 17 anos podem doar sangue somente com autorização do pai e da mãe, ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável e preencher formulário disponível no site do Hemorio.

O instituto salienta que não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Perfurações na região oral ou genital também são impeditivo para doações, enquanto houver uso da peça.

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, região central da capital fluminense.