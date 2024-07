“Sono e Direção” é tema de ação educativa do Detran-RO para motoristas profissionais

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou uma ação educativa com a temática “Sono e Direção”. O evento ocorreu na última quinta-feira (25), em alusão ao Dia do Motorista, em um posto de combustível localizado em Candeias do Jamari, tendo a participação de instituições públicas e privadas. Durante a ação, a Escola Pública de Trânsito (EPTran), com a participação da tia Vavá e dos mascotes do Detran-RO Vidinha e Ligadinho, alertou os motoristas sobre a importância de descansar durante longas viagens de trabalho. Além das palestras, o evento ofereceu serviços como emissão de taxas de habilitação e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

O diretor da EPTran, Welton Ribeiro destacou que, dirigir sem a devida atenção e cuidados à segurança no trânsito pode ser enquadrado como direção perigosa, sujeita a multas e, em casos graves, suspensão do direito de dirigir. “O Código de Trânsito Brasileiro não trata especificamente sobre a sonolência ao conduzir, contudo, o Artigo 169 faz referência, afirmando que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é infração leve. Nossa sensibilização aos motoristas porém é enfatizada para que a segurança deva ser considerada em primeiro lugar”, salientou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou a importância da conscientização dos motoristas profissionais sobre os perigos da sonolência ao volante. Ele ressaltou que a segurança no trânsito é uma prioridade para o governo estadual, e essa iniciativa visa reduzir o número de sinistros e salvar vidas.

O chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Candeias do Jamari, José Pereira Lima, evidenciou a importância de aproximar os serviços do Detran da comunidade local.

O caminhoneiro Marcos Maria dos Santos, morador de Vilhena, elogiou a iniciativa, considerando-a fundamental para a saúde e segurança dos motoristas profissionais.

A ação educativa envolveu todos os participantes

O Relatório Anual de Estatística de Trânsito 2023, da Autarquia, revelou que 18.164 sinistros de trânsito ocorreram em Rondônia, sendo que 15.390 dos casos tiveram o fator humano como responsável. Welton Ribeiro enfatizou a importância de descansar adequadamente antes de pegar a estrada e fazer pausas regulares durante longas viagens, destacando que a vida de muitas pessoas depende dessa atitude.

O diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, reforçou que a Educação de Trânsito é fundamental para todos os cidadãos, e o Detran-RO está comprometido em reduzir o número de sinistros e mortes no trânsito, contando com a adesão social para tornar essas ações efetivas.

PARCEIROS E SERVIÇOS

Também participaram da atividade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Estadual de Educação (Seduc) Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), além de Instituições de Ensino Superior e prestadores de serviços da iniciativa privada. Foram oferecidos aos motoristas vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia, corte de cabelo, avaliação odontológica, palestras, ginástica laboral, cinema rodoviário, música ao vivo e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite B/C.