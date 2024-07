Proampe Agro, disponibiliza crédito para pequenos produtores rurais

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos (Semdae), em parceria com o Governo do Estado, Prefeituras, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO) e instituições financeiras credenciadas, está disponibilizando crédito de até R$ 100 mil para pequenos produtores rurais que residem no município.



O Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe), é um Programa de Microcrédito produtivo e orientado de Rondônia que está em funcionamento desde 2022, e, é destinado para empreendedores de pequenos negócios, pessoas físicas e jurídicas, que exerçam atividades produtivas na área urbana ou rural e possuam receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil por ano.



Dentre as modalidades disponíveis, o Proampe Agro é destinado a pequenos produtores rurais familiares, cooperativas ou outras formas de associação produtiva de bens e serviços rurais legalmente constituídas, com o objetivo de abrir novas oportunidades para os empreendedores rurais e fortalecer a economia no município.



O programa libera o crédito de até R$100 mil por solicitante, com pagamento em até 36 meses e prazo de carência para iniciar o pagamento de até 12 meses. O pagamento possui taxa de juros de 0,5% mais Taxa Selic ao mês e ainda oferece a quitação mensal, semestral ou anual da parcela.

